ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7

Німецький уряд критично відреагував на пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути Росію до клубу найрозвинутіших країн світу, котрий нині збирається в форматі Великої сімки (G7). Як нагадав у середу, 21 серпня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), країни G7 разом вирішили у 2014 році виключити РФ з клубу через анексію нею українського Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

"Обидві ситуації зберігаються", - наголосив Зайберт, передає агенція Reuters. За його словами, лише після зміни цієї ситуації можна буде говорити про повернення РФ до клубу.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи, у тому числі у форматі G8. "Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів, вже в рамках "сімки", - сказав він.

Участь Росії в клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався в форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Нині членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року. Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться з 24 по 26 серпня у Франції в Біарріці.