 ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ФРН розкритикувала пропозицію Трампа щодо повернення Росії до G7

Країни G7 разом вирішили виключити РФ зі свого складу через анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі, нагадали в німецькому уряді. Повернення Росії до клубу уможливиться лише після залагодження цих конфліктів.

Росію виключили зі складу G8 у 2014 році

Росію виключили зі складу G8 у 2014 році

Німецький уряд критично відреагував на пропозицію американського президента Дональда Трампа повернути Росію до клубу найрозвинутіших країн світу, котрий нині збирається в форматі Великої сімки (G7). Як нагадав у середу, 21 серпня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), країни G7 разом вирішили у 2014 році виключити РФ з клубу через анексію нею українського Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

"Обидві ситуації зберігаються", - наголосив Зайберт, передає агенція Reuters. За його словами, лише після зміни цієї ситуації можна буде говорити про повернення РФ до клубу.

DW.COM

Застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання, зазначили міністри закордонних справ країн "Великої сімки". (06.04.2019)

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп. (21.08.2019)

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи, у тому числі у форматі G8. "Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів, вже в рамках "сімки", - сказав він.

Участь Росії в клубі найрозвинутіших країн світу, що до 2014 року збирався в форматі G8, припинили у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Нині членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року. Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться з 24 по 26 серпня у Франції в Біарріці.

Дивитись відео 00:56

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

Також за темою

Donald Trump

Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки 21.08.2019

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп.

Heiko Maas

Кінець ракетної угоди: у Берліні побоюються нової гонки ядерних озброєнь 02.08.2019

Дія ракетного договору між США та Росією завершується 2 серпня. Німеччина хоче використати головування у Раді ЄС для просування нових форм контролю над озброєннями, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас.

Venezuela Juan Guaido Nicolas Maduro

Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією через санкції США 08.08.2019

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США.

Реклама

Докладно

Messe in Berlin World of Whorecraft (DW/Nikita Jolkver)

Секс за гроші: розмова з німецькою повією про її роботу

Німецька повія в інтерв'ю DW розповіла про свою роботу, торгівлю людьми, сутенерство та примусову проституцію.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  