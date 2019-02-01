ФРН жалкує через вихід США з договору про торгівлю зброєю

Офіційний Берлін жалкує про рішення американського президента Дональда Трампа відкликати підпис США під Міжнародним договором про торгівлю зброєю. Як зазначив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у суботу, 27 квітня, дії президента Сполучених Штатів завдають "удару по зусиллях міжнародної спільноти поліпшити регулювання торгівлі звичайними видами озброєнь".

На думку Мааса, США як найбільший у світі експортер звичайних видів озброєнь обтяжені "особливою відповідальністю за становлення міжнародних стандартів", цитує прес-служба МЗС ФРН. Керівник німецького зовнішньополітичного відомства також наголосив, що до Міжнародного договор про торгівлю зброєю приєдналися вже понад 130 країн.

Попри цей крок США Гайко Маас запевнив, що Берлін і надалі "виступатиме за посилення" цього договору та його всеосяжне дотримання.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про відкликання підпису Сполучених Штатів під Міжнародним договором про торгівлю зброєю.

Згодом у Білому домі розкритикували цей договір як неефективний, тому що його не підписали 63 країни, в тому числі й такі значні експортери зброї як Росія і Китай. Сам договір набув чинності в 2014 році. Ним уперше запроваджуються міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями. Мета договору - регулювання поставок зброї в кризові регіони й недопущення використання озброєнь з метою порушення прав людини.

На сьогодні документ підписали понад 130 держав, проте лише 101 з них ратифікували його. США належали до тих держав, котрі досі не ратифікували договір. Серед провідних експортерів зброї на світовому ринку документ підписали і ратифікували Великобританія, Франція й Німеччина. Україна також підписала документ 23 вересня 2014 року, але він досі не ратифікований Києвом.