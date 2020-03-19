ФРН допоможе евакуювати українців з інших країн через коронавірус

Німеччина наполягає на втіленні в життя ухвалених на зустрічі "нормандської четвірки" рішень, а також Мінських домовленостей. Про це у вівторок, 24 березня, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "До цього належить розведення військ, більшість пунктів перетину лінії розмежування, підтримка цивільного населення і, звісно, дотримання режиму припинення вогню", - сказав він за результатами онлайн-переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Маас також додав, що Росія повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів на Донбасі більшою мірою, ніж до цього. "Німеччина так само, як і раніше, надалі підтримуватиме відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, підтримуватимемо це й робитимемо свій внесок. Я прочитав звіти Комісії ООН з прав людини, що в так званих народних республіках на території сходу країни ув'язнені систематично зазнають тортур. Німецький федеральний уряд різко засуджує це", - зазначив глава німецького МЗС.

ФРН допоможе Україні в евакуації її громадян

Під час переговорів очільники МЗС двох країн домовились, що німецькі літаки зможуть

забрати громадян України, які перебувають в інших країнах і хочуть повернутися додому у зв'язку з пандемією коронавірусу. "Дякую своєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, аби німецькі літаки могли підхоплювати і забирати наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки Україна вже буде допомагати їм дістатися додому. В першу чергу йдеться про Латинську Америку", - повідомив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою Маас подякував Україні за те, що раніше вона допомагала Німеччині в евакуації німців. "Хочу подякувати Україні за підтримку у вивезенні німецьких громадян з України від їх імені. Цей знак солідарності в складні часи надзвичайно важливий. Ми зараз не можемо обійтися без кооперації, щоб вирішувати проблеми людей", - сказав він.