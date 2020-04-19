Франція знімає заборону на відвідування будинків для літніх людей та притулків

У Франції в рамках послаблення обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу, з 20 квітня знімають заборону на відвідування будинків для людей похилого віку та притулків. Про це у неділю, 19 квітня, заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран на спільній з прем'єр-міністром країни Едуардом Філіппом пресконференції.

Хоча сама заборона на відвідування скасовується, окремі обмеження зберігатимуться ще деякий час. Наприклад, одночасно відвідувати особу у вищезгаданих закладах можуть не більше двох родичів. До того ж сам фізичний контакт також все ще заборонений, повідомляє агентство новин dpa.

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Як повідомлялося, у Франції через спалах коронавірусної інфекції з середини березня запроваджені суворі обмежувальні заходи, спрямовані на скорочення соціальних контактів.

Президент Франції Еммануель Макрон 13 квітня у своєму третьому телевізійному зверненні до нації від початку пандемії COVID-19 заявив, що обмежувальні заходи будуть подовжені до 11 травня. Після цієї дати має бути поступове відкриття шкіл і дитячих садочків, відновлення роботи вишів планується не раніше літа. Ресторани, кафе та готелі поки залишатимуться закритими. За словами прем'єра Філіппа, французам не варто очікувати, що життя після 11 травня повернеться у звичне русло.

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За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 19 квітня у Франції зареєстровано майже 20 тисяч летальних випадків від коронавірусу. Загальне число зафіксованих випадків зараження перевищило позначку у 150 тисяч осіб, понад 37 тисяч людей вже одужали.