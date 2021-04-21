Франс Тіммерманс - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франс Тіммерманс".

У Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн нідерландський політик Франс Тіммерманс у грудні 2019 року обійняв посаду віцепрезидента. Він також є єврокомісаром з питань захисту клімату. Тіммерманс не новачок у Брюсселі. З 2014 до 2019 року він був першим віцепрезидентом Єврокомісії, яку тоді очолював люксембуржець Жан-Клод Юнкер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.