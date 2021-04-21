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Франс Тіммерманс

Франс Тіммерманс - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франс Тіммерманс".

У Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн нідерландський політик Франс Тіммерманс у грудні 2019 року обійняв посаду віцепрезидента. Він також є єврокомісаром з питань захисту клімату. Тіммерманс не новачок у Брюсселі. З 2014 до 2019 року він був першим віцепрезидентом Єврокомісії, яку тоді очолював люксембуржець Жан-Клод Юнкер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату

У ЄС погодили загальноєвропейський закон із захисту клімату 21.04.2021

Держави ЄС і Європарламент узгодили новий європейський закон, що передбачатиме зменшення викидів CO2 на 55 відсотків вже до 2030 року.
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Урсула фон дер Ляєн виконала свою обіцянку і зібрала команду з 27 єврокомісарів. DW з'ясовувала, хто є хто у майбутньому "європейському уряді".
Коментар: Розподіл посад в Євросоюзі - усе вирішилося за лаштунками

Коментар: Розподіл посад в Євросоюзі - усе вирішилося за лаштунками 03.07.2019

Висунення німкені Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії є перемогою для канцлерки Німеччини Анґели Меркель, але ударом для Європарламенту, вважає Барбара Везель.

Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС

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Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті.
Саміт ЄС взяв перерву в переговорах щодо очільника Єврокомісії

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Лідери ЄС продовжать у вівторок переговори щодо того, хто очолюватиме інституції ЄС наступні п'ять років.

Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії

Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії 01.07.2019

Узгодження кандидатури нового глави Європейської комісії на позачерговому саміті ЄС закінчилося нічим. Голова Європейської Ради Дональд Туск знову повернувся до індивідуальних консультацій з главами країн Євросоюзу.
Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план

Вибори голови Єврокомісії: Макрон підтримує Тіммерманса, а Туск представив свій план 30.06.2019

Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією.
ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті

ЄНП і соціал-демократи втрачають більшість у Європарламенті 26.05.2019

Для того, аби мати вплив на ухвалення важливих рішень у Європарламенті, найбільшим фракціям - ЄНП та соціал-демократам - доведеться домовлятися не лише між собою, але й з іншими, свідчать попередні дані.

Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре

Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре 14.05.2019

Вибори до Європарламенту наприкінці травня визначать подальший напрямок розвиту ЄС: назад до національних держав, коли кожен сам за себе, чи глибша євроінтеграція, аби перетворитись на глобальну силу?
Єврокомісія востаннє попередила Румунію щодо корупції

Єврокомісія востаннє попередила Румунію щодо корупції 13.05.2019

Якщо Румунія послабить законодавство про боротьбу з корупцією, Брюссель вдасться до процедури застосування санкцій щодо Бухареста.
Європарламент посилює захист викривачів та інформаторів

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів" 17.04.2019

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.

ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів

ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів 06.04.2019

Партії справедливості та розвитку слід визнати результати голосування на нещодавніх місцевих виборах у Туреччині, вважає перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
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