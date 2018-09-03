Франкфурт чи Париж? Яке місто стане фінансовою столицею ЄС після Brexit

Яке місто стане фінансовою столицею Європи замість Лондона після того, як Великобританія вийде зі складу Євросоюзу? Щонайменше три європейські міста готові поборотися за цей статус: Мілан, Париж та Франкфурт-на-Майні. Також у цьому контексті згадують Люксембург, Амстердам та Дублін. У тому, що саме Франкфурт має всі шанси на успіх, донедавна ніхто не сумнівався - поки про свої наміри не заявив Парижі. Які аргументи на користь одного та другого?

Аргументи на користь Франкфурта-на-Майні

У фінансовій столиці Німеччини - Франкфурті-на-Майні - вже розміщені штаб-квартири провідних німецьких банків та інвестиційних компаній, найбільша фондова біржа континентальної Європи, численні представництва та філії закордонних фінансових інститутів. Тут же й штаб-квартира Європейського центрального банку (ЄЦБ), який відповідає за загальноєвропейську валюту євро, та європейське відомство з нагляду за страховим бізнесом Eiopa.

Франкфурт-на-Майні: праворуч на передньому плані - будівля ЄЦБ

На сьогодні Франкфурт має найбільшу кількість конкретних пропозицій від міжнародних банків, які через вихід Великобританії з Євросоюзу хочуть перебазувати частину свого бізнесу з Лондона на континент. Неєвропейські фінансові інститути повинні будуть це зробити вже до 1 квітня 2019 року, бо тільки в межах ЄС вони стають власниками ліцензії, яка дає можливість вести бізнес на єдиному європейському ринку.

Меркель підтримує Франкфурт

Наміри одного з найбільших німецьких міст стати європейським фінансовим центром підтримують багато німецьких політиків, включно з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Днями вона відвідала Франкфуртську біржу, де в присутності близько 300 представників фінансової сфери та банківського сектору висловила надію на те, що після Brexit фінансові інститути, які вирішать залишити Лондон, переїдуть до Франкфурта-на-Майні, де їм будуть раді.

"Ми зробимо все можливе для того, щоби підтримати Гессен (федеральна земля ФРН, де розташований Франкфурт-на-Майні. - Ред.), створити тут привабливі рамкові умови для того, щоб Німеччина стала фінансовим центром", - заявила Меркель.

Анґела Меркель

Промова канцлерки - чіткий сигнал з Берліна, який прозвучав у найвдаліший час: європейський фінансовий сектор перебуває у невизначеності через вихід Великобританії з ЄС. Ніхто поки достеменно не знає, як він буде відбуватися, і які правила будуть діяти в банківській галузі та сфері фінансів після Brexit.

Меркель іще раз підкреслила, що курс уряду ФРН спрямований не на конфронтацію з Лондоном, а на взаємну співпрацю. При цьому "важливо, звісно, те, що цієї мети треба досягнути за певних умов: країна, що не є членом ЄС, не може мати таких самих прав та обов'язків, що й член Європейського Союзу", сказала канцлерка.

Уже восени, за словами Меркель, повинні будуть визначені основні положення, що регулюють Brexit. Лондон повинен прояснити деталі виходу з ЄС та сформулювати основні принципи, за якими буде здійснюватися взаємодія з Євросоюзом після виходу з нього Великобританії. Це важливо для європейської економіки в цілому, і особливо для інвестиційного клімату. Але через те, що поки повної ясності нема, банки, наприклад, затягують прийняття рішень про перенесення з Лондона робочих місць. Багатьох з них непокоять надто жорсткі німецькі рамки, що забезпечують високий рівень захисту робочих місць.

Аргументи на користь Парижа

А що ж Париж? Французи не менше за німців зацікавлені в тому, щоб їхня столиця здобула статус фінансового центру Європи. Президент країни Еммануель Макрон, який в минулому мав безпосередній стосунок до банківської сфери, зараз активно докладає зусиль для того, щоб фінансові інститути, які залишать Лондон після Brexit, облаштувалися в Парижі.

Паризький район Дефанс є одним з найбільших ділових центрів Європи

Валері Пекресс - президент ради регіону Іль-де-Франс, до якого входить Париж зі всіма передмістями, ще минулого року запросила банкірів та інвесторів до французької столиці, підкресливши, що "їм раді в Європі, в паризькому регіоні, і готові розстелити перед ними червону доріжку, як це їм колись зробили в Лондоні".

У столиці Франції вже розташовані Європейське управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) та штаб-квартири провідних французьких банків. За словами прем'єр-міністра Франції Едуарда Філіппа, французи готові забезпечити банкам особливі умови, наприклад, полегшити для них податковий тягар.

Глава французького уряду вказує й на інші чинники на користь Парижа, які можуть привабити представників банківського та фінансового секторів: "Ми знаємо, що різниця між витратами, пов'язаними з оплатою висококваліфікованих співробітників, порівняно з іншими європейськими містами, з якими ми конкуруємо, дуже велика", - заявив прем'єр-міністр Франції.

Ще одним вагомим аргументом на користь цього міста є те, що Франція отримала право прийняти Європейське відомство банківського нагляду (EBA). З восьми міст-конкурентів, серед яких був і Франкфурт-на-Майні, перемогла французька столиця. Крім того, якщо у Франції правові норми, що регулюють так званий єврокліринг, виявляться більш прийнятними для банківського сектору, то шанси Парижа стати фінансовою столицею Європи збільшаться.