 Франкфурт чи Париж? Яке місто стане фінансовою столицею ЄС після Brexit | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.09.2018

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Економіка

Франкфурт чи Париж? Яке місто стане фінансовою столицею ЄС після Brexit

Після виходу Великобританії з ЄС Лондон перестане бути фінансовою столицею Євросоюзу. Яке місто опиниться на його місці - Париж чи Франкфурт-на-Майні? Аргументи на користь обох - у DW.

Франкфурт-на-Майні

Франкфурт-на-Майні

Яке місто стане фінансовою столицею Європи замість Лондона після того, як Великобританія вийде зі складу Євросоюзу? Щонайменше три європейські міста готові поборотися за цей статус: Мілан, Париж та Франкфурт-на-Майні. Також у цьому контексті згадують Люксембург, Амстердам та Дублін. У тому, що саме Франкфурт має всі шанси на успіх, донедавна ніхто не сумнівався - поки про свої наміри не заявив Парижі. Які аргументи на користь одного та другого?

Аргументи на користь Франкфурта-на-Майні

У фінансовій столиці Німеччини - Франкфурті-на-Майні - вже розміщені штаб-квартири провідних німецьких банків та інвестиційних компаній, найбільша фондова біржа континентальної Європи, численні представництва та філії закордонних фінансових інститутів. Тут же й штаб-квартира Європейського центрального банку (ЄЦБ), який відповідає за загальноєвропейську валюту євро, та європейське відомство з нагляду за страховим бізнесом Eiopa.

Франкфурт-на-Майні: праворуч на передньому плані - будівля ЄЦБ

Франкфурт-на-Майні: праворуч на передньому плані - будівля ЄЦБ

На сьогодні Франкфурт має найбільшу кількість конкретних пропозицій від міжнародних банків, які через вихід Великобританії з Євросоюзу хочуть перебазувати частину свого бізнесу з Лондона на континент. Неєвропейські фінансові інститути повинні будуть це зробити вже до 1 квітня 2019 року, бо тільки в межах ЄС вони стають власниками ліцензії, яка дає можливість вести бізнес на єдиному європейському ринку.

Меркель підтримує Франкфурт

Наміри одного з найбільших німецьких міст стати європейським фінансовим центром підтримують багато німецьких політиків, включно з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Днями вона відвідала Франкфуртську біржу, де в присутності близько 300 представників фінансової сфери та банківського сектору висловила надію на те, що після Brexit фінансові інститути, які вирішать залишити Лондон, переїдуть до Франкфурта-на-Майні, де їм будуть раді.

"Ми зробимо все можливе для того, щоби підтримати Гессен (федеральна земля ФРН, де розташований Франкфурт-на-Майні. - Ред.), створити тут привабливі рамкові умови для того, щоб Німеччина стала фінансовим центром", - заявила Меркель.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Промова канцлерки - чіткий сигнал з Берліна, який прозвучав у найвдаліший час: європейський фінансовий сектор перебуває у невизначеності через вихід Великобританії з ЄС. Ніхто поки достеменно не знає, як він буде відбуватися, і які правила будуть діяти в банківській галузі та сфері фінансів після Brexit.

Меркель іще раз підкреслила, що курс уряду ФРН спрямований не на конфронтацію з Лондоном, а на взаємну співпрацю. При цьому "важливо, звісно, те, що цієї мети треба досягнути за певних умов: країна, що не є членом ЄС, не може мати таких самих прав та обов'язків, що й член Європейського Союзу", сказала канцлерка.

Уже восени, за словами Меркель, повинні будуть визначені основні положення, що регулюють Brexit. Лондон повинен прояснити деталі виходу з ЄС та сформулювати основні принципи, за якими буде здійснюватися взаємодія з Євросоюзом після виходу з нього Великобританії. Це важливо для європейської економіки в цілому, і особливо для інвестиційного клімату. Але через те, що поки повної ясності нема, банки, наприклад, затягують прийняття рішень про перенесення з Лондона робочих місць. Багатьох з них непокоять надто жорсткі німецькі рамки, що забезпечують високий рівень захисту робочих місць.

Аргументи на користь Парижа

А що ж Париж? Французи не менше за німців зацікавлені в тому, щоб їхня столиця здобула статус фінансового центру Європи. Президент країни Еммануель Макрон, який в минулому мав безпосередній стосунок до банківської сфери, зараз активно докладає зусиль для того, щоб фінансові інститути, які залишать Лондон після Brexit, облаштувалися в Парижі.

Паризький район Дефанс є одним з найбільших ділових центрів Європи

Паризький район Дефанс є одним з найбільших ділових центрів Європи

Валері Пекресс - президент ради регіону Іль-де-Франс, до якого входить Париж зі всіма передмістями, ще минулого року запросила банкірів та інвесторів до французької столиці, підкресливши, що "їм раді в Європі, в паризькому регіоні, і готові розстелити перед ними червону доріжку, як це їм колись зробили в Лондоні".

У столиці Франції вже розташовані Європейське управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) та штаб-квартири провідних французьких банків. За словами прем'єр-міністра Франції Едуарда Філіппа, французи готові забезпечити банкам особливі умови, наприклад, полегшити для них податковий тягар.

DW.COM

Європейське агентство з лікарських засобів перенесе свій офіс до Амстердама, а Раду з європейського банківського нагляду - до Парижа. За право розмістити в себе офіси цих інституцій змагалися десятки міст. (20.11.2017)

Багато розташованих у Лондоні банків вирішують питання, де їм краще вести бізнес після того, як Великобританія вийде зі складу ЄС. Близько 50-ти уже обмірковують можливість переїзду. (07.11.2017)

Глава французького уряду вказує й на інші чинники на користь Парижа, які можуть привабити представників банківського та фінансового секторів: "Ми знаємо, що різниця між витратами, пов'язаними з оплатою висококваліфікованих співробітників, порівняно з іншими європейськими містами, з якими ми конкуруємо, дуже велика", - заявив прем'єр-міністр Франції.

Ще одним вагомим аргументом на користь цього міста є те, що Франція отримала право прийняти Європейське відомство банківського нагляду (EBA). З восьми міст-конкурентів, серед яких був і Франкфурт-на-Майні, перемогла французька столиця. Крім того, якщо у Франції правові норми, що регулюють так званий єврокліринг, виявляться більш прийнятними для банківського сектору, то шанси Парижа стати фінансовою столицею Європи збільшаться.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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