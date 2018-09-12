 Фракція ЄНП у Європарламенті висунула Сенцова на здобуття премії Сахарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Фракція ЄНП у Європарламенті висунула Сенцова на здобуття премії Сахарова

Український режисер Олег Сенцов висунутий найбільшою фракцією у Європарламенті на здобуття премії імені Андрія Сахарова 2018 року.

Олега Сенцова висунули на здобуття премії Сахарова

Олега Сенцова висунули на здобуття премії Сахарова

Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висунула ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Про це повідомили у середу, 12 вересня, на офіційному Twitter-акаунті фракції ЄНП.

"Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, є нашим кандидатом на здобуття премії імені Сахарова у 2018 році", - повідомили у фракції ЄНП.

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Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з російським колегою порушив питання про якнайшвидше звільнення українського режисера Олега Сенцова. У відповідь Сергій Лавров закликав звільнити Марію Бутіну. (24.08.2018)

Сестра Олега Сенцова отримала лист від брата, у якому він повідомив про стан свого здоров'я. У Сенцова, котрий голодує в російській колонії вже 120 днів, почалася гіпоксія. (11.09.2018)

Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у Криму, голодує від 14 травня. Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.

Наприкінці серпня цього року засновник знаменитої профспілки "Солідарність" і перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса висунув Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

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