Фракція ЄНП у Європарламенті висунула Сенцова на здобуття премії Сахарова

Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висунула ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Про це повідомили у середу, 12 вересня, на офіційному Twitter-акаунті фракції ЄНП.

"Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, є нашим кандидатом на здобуття премії імені Сахарова у 2018 році", - повідомили у фракції ЄНП.

Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у Криму, голодує від 14 травня. Він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.

Наприкінці серпня цього року засновник знаменитої профспілки "Солідарність" і перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса висунув Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.