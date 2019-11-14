 Фракція ″Слуга народу″ виключила зі свого складу Анну Скороход й Антона Полякова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу Анну Скороход й Антона Полякова

Нардепів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з парламентської фракції "Слуга народу". Їх можуть замінити позафракційними депутатами.

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили із фракції "Слуга народу". Інформацію про ухвалення такого рішення на засіданні фракції у п'ятницю, 15 листопада, підтвердив журналістам перший заступник голови фракції й лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує "Інтерфакс-Україна". "Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції стосовно тих питань, за якими фракція виробила спільну позицію", - сказав Корнієнко. 

"Тепер ми можемо без переслідувань говорити те, що ми думаємо, і голосувати дійсно за програму президента, а не за ті закони лобістські, які нам пхають під гаслами та під егідою законів президента", - заявила Анна Скороход, коментуючи рішення фракції. Депутатка також назвала смішними обвинувачення у тому, що вони з чоловіком нібито хотіли дати хабара парламентарям. Раніше голова фракції Давид Арахамія закидав їй корупцію.

На з'їзді партії Слуга народу у листопаді 2019 року

На з'їзді партії "Слуга народу" у листопаді 2019 року

У свою чергу, Антон Поляков стверджує, що обвинувачення фракції на його адресу необґрунтовані. "Жодних доказів, що я не гірше за всіх голосую, або не так голосую, або прогулюю засідання, надано не було. Це абсолютна маячня", - сказав нардеп. Поляков також закинув голові фракції "Слуга народу" Давидові Арахамії те, що той спочатку говорить про важливість особистої позиції, а потім виключає людей із фракції.

Очільник політичної сили Олександр Корнієнко не виключає можливості включення до складу фракції позафракційних депутатів. "Є багато позафракційних депутатів, які хочуть стати частиною "Слуги народу". Я зараз це не розголошуватиму", - зазначив Корнієнко. Він запевнив, що потенційні кандидати на вступ до фракції пройдуть перевірки, а питання їхнього залучення до команди "Слуги народу" буде винесене на розгляд політичної сили.

Окрім того, на засіданні фракції було ухвалене рішення не виключати з її лав двох "кнопкодавів", повідомив народний депутат від цієї політичної сили Олександр Дубінський.

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