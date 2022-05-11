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Фото

Погляд на світ та події, що відбуваються навколо нас, через об'єктив фотокамери.

Світ фотографії - історії в одному фото і фото-історії від фотомитців, репортерів, фотолюбителів.

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Перші фіналісти Євробачення-2022 (фотогалерея)

Перші фіналісти "Євробачення-2022" (фотогалерея) 11.05.2022

Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.

Фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами, щоденник хлопчика і помсту "ДНР-івців" (10.05.2022) 10.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини

Фотопроєкт: українки, які втекли від війни до Німеччини 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі (фотогалерея)

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" (фотогалерея) 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Освідчення Україні (фотогалерея)

Освідчення Україні (фотогалерея) 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію 03.05.2022

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.
Фоторепортаж: Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

Фоторепортаж: Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва 20.04.2022

Ірпінь - місто-супутник Києва, що взяло на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Як це місто виглядає сьогодні - у фоторепортажі DW.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва 20.04.2022

Ірпінь - місто-супутник Києва - взяв на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Згодом Ірпеню було присвоєну почесну відзнаку "місто-герой України". Як це місто виглядає нині - у фоторепортажі DW.

Як фейки про війну в Україні маніпулюють користувачами - фактчек DW (16.04.2022) 16.04.2022

На тлі війни в Україні тисячі фейків поширюються соцмережами. Інсценовані атаки, маніпуляції старими фото та діпфейкові відео - як розпізнати, що справжнє, а що ні? Пояснюємо, як викривати фейки і дезінформацію.
Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.
Чернігів після російської навали

Чернігів після російської навали 15.04.2022

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань. Про руйнування в цьому обласному центрі - у фоторепортажі DW.
Буча та інші місця вбивств на Київщині (фотогалерея)

Буча та інші місця вбивств на Київщині (фотогалерея) 14.04.2022

Фотохроніка війни, яку Росія веде в Україні. Київщина.
Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
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