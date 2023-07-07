Звільнений з полону РФ Максим Буткевич: "Треба в НАТО"

Максим Буткевич, український правозахисник і журналіст, який у 2022 році приєднався до лав ЗСУ, пробув у полоні РФ 2 роки і 4 місяці. У розмові з DW він розповів, як Росія тотально порушує права людини у полоні та які гарантії безпеки потрібні Україні.

"Ми заснути не могли, тому що щойно ми заплющували очі, ми бачили їжу. Нам хотілося їсти, ми були голодні. Предмети гігієни були відсутні. Підкорочували нігті на руках тим, що ми їх сточували об бетон. Туалетного паперу не було взагалі. Одяг нам видали через кілька місяців, уже восени - тюремні роби. До того ми були в тому, в чому нас взяли в полон, за вилученням того, що в нас забрали. Наприклад, дорогою до Луганськанас всіх роззули, тому що українські військові черевики кращі за російські. І наступні кілька місяців ми перебували в шкарпетках просто всюди", - згадує Максим Буткевич.