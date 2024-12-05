Тисячі полонених: Зеленський критикує міжнародні організації

Президент України Володимир Зеленський виступив із критикою в бік провідних міжнародних організацій за, на його думку, недостатню допомогу у звільненні українських бранців і військовополонених. Таку критику містить виголошене в четвер, 5 грудня, звернення президента до правозахисної спільноти, текст якого оприлюднила пресслужба глави української держави.

"Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані", - зазначив Зеленський. Більше того, коли лунають певні заяви про імовірність "заморожування" війни, майже ніколи не згадується доля мільйонів українців, які нині перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, додав він. За його словами, доводиться констатувати, що навіть наймасштабніші російські злочини "поступово забуваються багатьма у світі і в Європі" - "саме на політичних рівнях".

"Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні", - констатував український лідер.

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Зеленський нагадав про відповідальність

За словами Зеленського, досі українській владі вдалося повернути з полону 3767 українців та українок, тоді як в неволі лишаються ще тисячі людей. "Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості. І ми вважаємо, що злочин - не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все принесене її війною", - наголосив глава української держави.

На тлі цього Зеленський згадав повідомлення про загибель у полоні мера одного з окупованих українських міст - Дніпрорудного на Запоріжжі. "У російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст - мер Дніпрорудного, що на Запоріжжі, Євгеній Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 22-го року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді. Зараз у російському полоні також щонайменше шість мерів міст і голів громад", - заявив Зеленський.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко, який є водночас головою Асоціації міст України, повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення у полон були захоплені 55 посадовців органів місцевого самоврядування.

"Залишаються ув'язненими троє очільників громад, за звільнення яких продовжує боротись Асоціація міст України спільно зі спецслужбами та міжнародними партнерами", - писав Кличко у своєму Telegram-каналі .