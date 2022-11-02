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Політичний кореспондент Deutsche Welle Фолькер Віттінґ
Фолькер ВіттінґФото: Stefan Eichberg/DW

Фолькер Віттінґ

Спеціалізується на внутрішній політиці Німеччини з фокусом на міграції та демократії.

Фолькер Віттінґ більше 20 років є політичним кореспондентом Deutsche Welle для телебачення та сайту.

Він здобув журналістську освіту на DW, після чого працював для суспільно-правового регіонального мовника WDR та швейцарської газети NZZ. Він висвітлював події в усьому світі й часто супроводжував німецьких політиків у їхніх закордонних поїздках. Три роки він працював редактором у партнерському мовнику DW - NHK - в Японії.

Спеціалізується на висвітленні внутрішньої політики Німеччини, зокрема, на темах міграції та демократії. Також він слідкує за розвитком неоліберальної Вільної демократичної партії Німеччини. Час від часу Фолькер Віттінґ пише й на неполітичні теми, наприклад, про вино.

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Фолькер Віттінґ: вибрані публікації

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Пропустити розділ Фолькер Віттінґ: інші публікації

Фолькер Віттінґ: інші публікації

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