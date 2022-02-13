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Федеральний президент Німеччини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеральний президент Німеччини".

Федеральний президент ФРН - глава держави в Німеччині. Федеральний президент у Німеччині обирається не шляхом прямого голосування, а федеральними зборами. Вони складаються з членів Бундестагу та з такого ж числа делегатів, відряджених земельними парламентами. Федеральний президент обирається на п'ять років з можливістю одного переобрання. Федеральним президентом може бути обраний кожен німець, який досяг 50 років. Порівняно з главами інших держав німецький федеральний президент має мало можливостей впливати на щоденну політичну кухню. Він представляє ФРН у світі й презентує країну при офіційних нагодах. Федеральний президент підписує закони; без його підпису процедура їх ухвалення не може бути завершеною, і вони не набирають чинності. До прерогатив федерального президента належить також висунення на голосування в Бундестазі кандидатури федерального канцлера. Він призначає та звільняє за поданням парламенту федерального канцлера, а за поданням федерального канцлера - федеральних міністрів. Окрім того, він має право на помилування засуджених злочинців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штайнмаєр закликав Путіна зняти зашморг з шиї України

Штайнмаєр закликав Путіна "зняти зашморг з шиї України" 13.02.2022

Франк-Вальтер Штайнмаєр, переобраний президентом ФРН, звернувся до російського лідера Володимира Путіна і попередив, що не варто "недооцінювати силу демократії".
Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання

Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання 12.02.2022

13 лютого у ФРН відбудуться вибори президента. Главу держави обирають Федеральні збори, які скликаються винятково з цією метою. Утім, з історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.
Президент Німеччини закликав громадян до єдності в умовах пандемії

Президент Німеччини закликав громадян до єдності в умовах пандемії 24.12.2021

Звертаючись до співгромадян на Різдво, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав їх до єднання в умовах пандемії коронавірусу.
Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні 06.10.2021

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на білі плями у пам'яті німців про злочини в України, про які необхідно пам'ятати.
Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту

Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту 06.10.2021

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр візьме участь у заходах, присвячених вшануванню жертв масових убивств у Корюківці та Бабиному Яру в Києві.
Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу

Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу 13.08.2021

У промові з нагоди 60-річчя зведення Берлінського муру президент Німеччини назвав розділення Берліна "насильницьким та нелюдяним".

No comment: повені у Німеччині з висоти пташиного польоту (17.07.2021) 17.07.2021

"Багато людей втратили все, що будували упродовж свого життя", - зазначив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, відвідуючи зону повеней на Заході Німеччині. Дивіться кадри потерпілих регіонів, зняті з дрону.
Президент ФРН Штайнмаєр: Після цієї кризи світ стане іншим

Президент ФРН Штайнмаєр: Після цієї кризи світ стане іншим 11.04.2020

За час чинності обмежень задля зупинки поширення коронавірусу Німеччина показала себе як "жива демократія з відповідальними громадянами", переконаний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Коронавірус: Штайнмаєр попереджає про важкі тижні, закликає до солідарності

Коронавірус: Штайнмаєр попереджає про "важкі тижні", закликає до солідарності 26.03.2020

Президент ФРН заявив, що пов'язані з COVID-19 обмеження громадського життя у Німеччині можуть тривати ще довго. Водночас громадянська солідарність зараз є "екзистенційно важливою".
Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про зустріч нормандської четвірки

Зеленський поговорив зі Штайнмаєром про зустріч "нормандської четвірки" 23.10.2019

Володимир Зеленський провів зустріч із Франком-Вальтером Штайнмаєром та висловив йому вдячність за зусилля з врегулювання війни на Донбасі.
Штайнмаєр: Боротьба з антисемітизмом у Німеччині - відповідальність кожного

Штайнмаєр: Боротьба з антисемітизмом у Німеччині - відповідальність кожного 10.03.2019

Антисемітизм знову шириться в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних аудиторіях і на шкільних подвір'ях, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті юдейсько-християнського тижня братерства.
Штайнмаєр: Здатність до компромісу - це сила демократії

Штайнмаєр: Здатність до компромісу - це сила демократії 24.12.2018

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові з нагоди Різдва закликав до діалогу. Здатність до компромісу - це сила демократії, наголосив він.
Президент ФРН перепросив за переслідування гомосексуалів у минулому

Президент ФРН перепросив за переслідування гомосексуалів у минулому 03.06.2018

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає й далі боротися проти гомофобії та ненависті щодо людей з негетеросексуальною орієнтацією. Промову він виголосив у Берліні.
Штайнмаєр закликав країни Близького Сходу до діалогу та порозуміння

Штайнмаєр закликав країни Близького Сходу до діалогу та порозуміння 30.01.2018

Попри повсюдне насильство та конфлікти, країнам і народам Близького Сходу слід робити ставку на діалог, наголосив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Штайнмаєр про політику Трампа: Багато чого дратує

Штайнмаєр про політику Трампа: Багато чого дратує 23.07.2017

Федеральний президент Німеччини Штайнмаєр визнав, що багато чого в політиці американського колеги Трампа його дратує. Він додав, що не всі у США "забули про значення трансатлантичних відносин".

Президент Німеччини Штайнмаєр різко розкритикував турецького колегу Ердогана

Президент Німеччини Штайнмаєр різко розкритикував турецького колегу Ердогана 22.07.2017

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на переслідування опозиції та критиків режиму турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Німеччина, за його словами, не може з цим змиритися.
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