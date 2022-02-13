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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеральний президент Німеччини".
Федеральний президент ФРН - глава держави в Німеччині. Федеральний президент у Німеччині обирається не шляхом прямого голосування, а федеральними зборами. Вони складаються з членів Бундестагу та з такого ж числа делегатів, відряджених земельними парламентами. Федеральний президент обирається на п'ять років з можливістю одного переобрання. Федеральним президентом може бути обраний кожен німець, який досяг 50 років. Порівняно з главами інших держав німецький федеральний президент має мало можливостей впливати на щоденну політичну кухню. Він представляє ФРН у світі й презентує країну при офіційних нагодах. Федеральний президент підписує закони; без його підпису процедура їх ухвалення не може бути завершеною, і вони не набирають чинності. До прерогатив федерального президента належить також висунення на голосування в Бундестазі кандидатури федерального канцлера. Він призначає та звільняє за поданням парламенту федерального канцлера, а за поданням федерального канцлера - федеральних міністрів. Окрім того, він має право на помилування засуджених злочинців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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Антисемітизм знову шириться в німецькому суспільстві і стає помітним на вулицях, у шкільних аудиторіях і на шкільних подвір'ях, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр на відкритті юдейсько-християнського тижня братерства.