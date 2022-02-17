На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеральне відомство з охорони конституції".

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини є однією з німецьких спецслужб. Її завдання полягають передусім у стеженні за діями, які спрямовані проти вільного демократичного порядку або загрожують безпеці країни чи федеральних земель. Крім того, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини збирає інформацію про шпигунську діяльність, яка ведеться на користь іншої країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.