Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Федеральне відомство з охорони конституції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеральне відомство з охорони конституції".

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини є однією з німецьких спецслужб. Її завдання полягають передусім у стеженні за діями, які спрямовані проти вільного демократичного порядку або загрожують безпеці країни чи федеральних земель. Крім того, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини збирає інформацію про шпигунську діяльність, яка ведеться на користь іншої країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві

У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві 17.02.2022

Німеччина, країна з високим рівнем сучасних наукових досліджень, - це і місце, де за їхніми результатами полюють шпигуни. Судовий процес у Мюнхені проливає світло на методи роботи спецслужб Росії.
Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
У Німеччині за допомогу Хезболлі заборонили три організації

У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації 19.05.2021

Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією Альтернатива для Німеччини

Суд тимчасово заборонив спецслужбам нагляд за партією "Альтернатива для Німеччини" 05.03.2021

Спецслужбам ФРН заборонили здійснювати стеження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини", яку підозрюють в екстремістських загрозах, до рішення суду у цій справі.
Правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини візьмуть під нагляд

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд 03.03.2021

Правоохоронні органи зібрали численні дані щодо ймовірного порушення "Альтернативою для Німеччини" демократичних засад ФРН. Нагляду за депутатами від АдН поки не буде.
Глава спецслужби попереджає про ісламістську загрозу в Німеччині

Глава спецслужби попереджає про ісламістську загрозу в Німеччині 05.11.2020

Ісламістський теракт у Німеччині може статися будь якої миті, вважає керівник спецслужби Томас Гальденванґ. Він закликав правоохоронців уважно стежити за "небезпечними елементами".
У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі 27.09.2020

Документ, опублікований виданням Welt am Sonntag, свідчить - у правому екстремізмі в німецьких силових відомствах підозрюють більше 350 осіб.
Росія та Китай посилюють підривну діяльність у ФРН - доповідь

Росія та Китай посилюють підривну діяльність у ФРН - доповідь 09.07.2020

Федеральне відомство з охорони конституції фіксує посилення підривної діяльності з боку Росії та Китаю в Німеччині.

Спецслужби ФРН зафіксували посилення пропаганди КНР на тлі пандемії

Спецслужби ФРН зафіксували посилення пропаганди КНР на тлі пандемії 12.04.2020

Китай намагається поставити під сумнів свою роль як місця походження SARS-CoV-2 і зобразити себе країною, що подолала кризу і допомагає Заходу, повідомляє Федеральне відомство з охорони конституції.
Німецькі спецслужби вважають Крило партії АдН екстремістами

Німецькі спецслужби вважають "Крило" партії АдН екстремістами 12.03.2020

Федеральне відомство з охорони конституції перевірило об'єднання "Крило" й переконалося, що воно бореться з демократією в Німеччині. Його глава Бйорн Геке офіційно визнаний правим екстремістом.
Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів

Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів 27.06.2019

За минулий рік німецькі правоохоронці зафіксували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з 2017 роком, застеріг міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер.
У Німеччині зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів

У Німеччині зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів 23.06.2019

Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами.
У Німеччині нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства праворадикалів

У Німеччині нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства праворадикалів 03.05.2019

Спецслужби Німеччини нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства правоекстремістів. Депутати закликають до протидії "радикалізації в інтернеті".
Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою

Спецслужба ФРН вивчає зв'язки німецьких крайніх правих з Москвою 14.02.2019

У німецькому Федеральному відомстві з охорони конституції вважають, що Москва розглядає німецькі крайньоправі партії як можливих союзників у намаганнях дестабілізувати Захід.
Магістерська програма для шпигунів: агент 007 заходить в аудиторію

Магістерська програма для шпигунів: агент 007 заходить в аудиторію 17.01.2019

Етика замість переслідувань, дослідження тероризму замість шпигунства: Університет Бундесверу в Мюнхені вперше запустив магістерську навчальну програму зі спецслужб. Утім, цивільні на неї подаватися не можуть.
У ФРН посилять нагляд за діяльністю Альтернативи для Німеччини

У ФРН посилять нагляд за діяльністю "Альтернативи для Німеччини" 15.01.2019

Німецькі спецслужби отримають право вести обмежене спостереження за партією "Альтернатива для Німеччини", оскільки підозрюється, що її діяльність суперечить Конституції Німеччини.
Інші статті