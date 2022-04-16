Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " BND".
Головне завдання Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини полягає в збиранні інформації про закордон, яка має значення для Німеччини з точки зори зовнішньої політики та безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.
Десятиліттями Федеральна розвідувальна служба Німеччини переховувалася у провінції. Тепер вона остаточно переїхала до урядового кварталу в Берліні. Поштовх змінам дала людина, яка багато років тому очолювала спецслужбу.