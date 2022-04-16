Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND)

Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу

2013 року Едвард Сноуден розкрив світу очі на масштаб прослуховування комунікації по всьому світу. Але ЦРУ та BND ще задовго до цього проводили спецоперацію, про масштаби якої ніхто не здогадувався.