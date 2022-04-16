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Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " BND".

Головне завдання Федеральної розвідувальної служби (BND) Німеччини полягає в збиранні інформації про закордон, яка має значення для Німеччини з точки зори зовнішньої політики та безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН

Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН 16.04.2022

На тлі війни Росії проти України, діяльність російських шпигунів у Німеччині може активізуватися, не виключив ексголова Федеральної розвідувальної служби Ґергард Шіндлер.
Керівник німецької розвідки: Росія поки не вирішила, чи нападатиме на Україну

Керівник німецької розвідки: Росія поки не вирішила, чи нападатиме на Україну 28.01.2022

Рішення про напад Росіії на Україну ще не прийнято. Так вважає керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.
Привіт від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах

"Привіт" від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах 31.05.2021

Фотографії милих звіряток, жарти-примовки і безліч пропозицій працевлаштування - з усім цим "скарбом" спецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі 17.05.2021

За допомогою каналу в соціальній мережі Instagram Федеральна розвідувальна служба Німеччини має намір шукати кадри серед молоді.
Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд

Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд 19.05.2020

Конституційний суд ФРН вимагає від Бундестагу змінити закон, який дозволяє Федеральній розвідувальній службі Німеччини необмежено стежити за іноземцями за кордоном.
Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу

Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу 12.02.2020

2013 року Едвард Сноуден розкрив світу очі на масштаб прослуховування комунікації по всьому світу. Але ЦРУ та BND ще задовго до цього проводили спецоперацію, про масштаби якої ніхто не здогадувався.
Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ

Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ 11.02.2020

Німецька розвідка BND та американська ЦРУ спільно володіли швейцарською фірмою, яка продавала шифрувальну техніку урядам понад 120 країн, йдеться у розслідуванні ZDF, Washington Post та швейцарського телебачення.
Німецька зовнішня розвідка розкриває свої секрети

Німецька зовнішня розвідка розкриває свої секрети 06.11.2019

У Берліні в штабквартирі BND - Федеральної розвідувальної служби Німеччини - відкрилася виставка, яка розповідає про роботу спецслужби.
З баварської провінції до Берліна: німецька розвідка BND змінює прописку

З баварської провінції до Берліна: німецька розвідка BND змінює прописку 11.02.2019

Десятиліттями Федеральна розвідувальна служба Німеччини переховувалася у провінції. Тепер вона остаточно переїхала до урядового кварталу в Берліні. Поштовх змінам дала людина, яка багато років тому очолювала спецслужбу.

Нова штаб-квартира німецької розвідки в Берліні (08.02.2019) 08.02.2019

У Берліні відкрили нову штаб-квартиру Федеральної розвідувальної служби Німеччини. До цієї будівлі півгодини йти від Рейхстагу. Місцеві жителі вже охрестили новий мікрорайон "містом шпигунів".

Меркель наголосила на ролі розвідки у захисті від кіберзагроз і дезінформації

Меркель наголосила на ролі розвідки у захисті від кіберзагроз і дезінформації 08.02.2019

Відкриваючи нову штаб-квартиру німецької розвідки в Берліні, канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала основні загрози й наголосила, що країна, як ніколи до цього, потребує сильної і дієздатної розвідслужби.
Магістерська програма для шпигунів: агент 007 заходить в аудиторію

Магістерська програма для шпигунів: агент 007 заходить в аудиторію 17.01.2019

Етика замість переслідувань, дослідження тероризму замість шпигунства: Університет Бундесверу в Мюнхені вперше запустив магістерську навчальну програму зі спецслужб. Утім, цивільні на неї подаватися не можуть.
У Берліні відреагували на скандал щодо шпигунства BND в Австрії

У Берліні відреагували на скандал щодо шпигунства BND в Австрії 18.06.2018

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт запевнив, що Німеччина дотримується принципу: шпигування за друзями неприйнятне. Водночас він не став коментувати закиди з Відня щодо шпигунства BND.
Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND

Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND 16.06.2018

Німецька спецслужба BND вела впродовж багатьох років стеження за низкою організацій у Австрії. Офіційний Відень назвав це неприйнятним та вимагає пояснень.
Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки 31.01.2018

Журналісти вперше отримали доступ до нової штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини у Берліні. DW знайомить вас з найсекретнішою будівлею ФРН.
Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND

Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND 31.01.2018

Представники низки журналістських та правозахисних організацій Німеччини звернулись до Конституційного суду ФРН. Вони вимагають змінити закон, що дозволяє німецькій розвідці шпигувати за іноземними журналістами.

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