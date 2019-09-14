 Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше?

Щонайменше кожна десята упаковка ліків в Україні - підроблена. Як борються з підробками та як розпізнати неякісні медичні препарати - у матеріалі DW.

Фальсифікат став в Україні поширеним явищем, кажуть експерти

Фальсифікат став в Україні поширеним явищем, кажуть експерти

"Чесно кажучи, я раніше думала, що ліки такого рівня не підробляють… А люди продають просто смерть!", - каже засновниця громадської організації "Рожева стрічка України" Ольга Фещенко і ледь стримує емоції, говорячи про фальшиві ліки для онкохворих. Вона сама пройшла лікування від раку 8 років тому. Нині допомагає жінкам, у яких діагностували онкологічні захворювання молочної залози.

Серед іншого, намагається особисто контролювати покупку медичних препаратів, якщо хворі роблять це поза аптекою. Зазвичай, пацієнти йдуть на ризик і купують ліки за оголошеннями в інтернеті чи у неперевірених кур’єрів через різницю в ціні, яка може сягати десятків тисяч гривень на одній ампулі. "Коли ти розумієш, що отримуєш фахове лікування з тими ліками, що треба, - це одне, а коли можеш дізнатися, що це була крейда або звичайний якийсь розчин глюкози, - це страшні речі", - пояснює Ольга і додає, що і на власні очі бачила препарати для онкохворих сумнівної якості, привезені з-закордону.

Скільки фальсифікованих ліків в Україні

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна десята упаковка ліків є неякісною чи підробленою у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна. Деякі експерти називають цифру в 30 відсотків. Обшуки і арешти підозрюваних у виготовленні фальсифікованих ліків відбуваються регулярно у різних регіонах.

DW.COM

Підроблені медичні вироби та ліки низької якості становлять 10 відсотків від усього фармацевтичного ринку у країнах, що розвиваються, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я. (28.11.2017)

Продаж контрафактних ліків залишається одним із найприбутковіших видів кримінального бізнесу в світі. У Раді Європи цілий відділ зайнятий боротьбою з підробленням медикаментів. (17.09.2013)

Підпільні цехи правоохоронці, за власними даними, викривають у підвалах будинків, офісах і навіть на фермах. Вже цього року під час обшуків у ході досудового розслідування правоохоронці виявили фальшиві медичні препарати від раку та гепатиту. За даними Держприкордонслужби України, "серед виявленого, наприклад, флакони з маркуванням ліків від раку, ринкова вартість яких близько 10 тисяч доларів США за 1 флакон. Злочинці продавали їх за 3-5 тисяч доларів".

Як розпізнати фальшивку

Усі неякісні ліки прийнято умовно ділити на три категорії: виготовлені на сертифікованих фармацевтичних підприємствах, але з порушенням технологій, перепаковані ліки, термін зберігання яких сплив, або ж ті, вміст і упаковка яких умисно фальсифікувалися в підпільних цехах. Останні дві групи медичних препаратів становлять найбільшу загрозу здоров’ю. Але точно визначити, з чого саме складаються лікарські засоби та оцінити їхню якість можуть тільки у спеціальних лабораторіях. Такі державні установи діють у всіх обласних центрах України. Завідувач Центральної лабораторії з аналізу лікарських засобів і медичної продукції Ігор Лесик пояснює, що якщо препарат має високу ціну, то його найвигідніше підробляти. "Особливо якщо він не має відповідних способів захисту - голограм, флюорометричних нанесень і т.д. І друга категорія - це дуже популярні препарати: сильнодіючі знеболювальні чи сезонні жарознижуючі препарати", - каже Лесик.

Ігор Лесик

Ігор Лесик показує, як відрізнити фальшиві ліки

Аби вберегтися від таких небезпечних медичних препаратів експерти радять надавати перевагу мережевим аптечним закладам чи тим, що давно існують на ринку, уникати сумнівних кур’єрів і онлайн-магазинів. По-друге, за словами Лесика, підробку часто можна розпізнати за зовнішнім виглядом упаковки та самих таблеток. Наприклад, якщо пігулки завжди мали один колір, а в одній із упаковок відтінок інший - це вже привід засумніватися в якості. На погану якість чи підробку вказують тріщини на таблетках. Ознакою підробки може бути і інструкція."В заводських умовах інструкція складається машиною так, що коли ви її розгорнете, не знаючи, як вона правильно зібрана, одразу не зберете. Якщо це підробні ліки, то інструкція буде складена дуже просто: склали один раз вдвоє, другий раз вдвоє і все", - пояснює Лесик і радить порівнювати реєстраційний номер з реєстраційним номером на упаковці.

Окрім того, фальшиві ліки може видати навіть колір фарби, нанесеної на блістер чи етикетку пляшки, серія препарату та кінцева дата споживання. Як правило, виробники уникають надто яскравих шрифтів і роками використовують один і той самий колір.

Мобільні технології у допомогу

Для перевірки ліків можна скористатися і мобільним додатком "Ліки-контроль". Це безкоштовна онлайн-база всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів, яка містить покрокову інструкцію того, як перевірити препарат. Витративши кілька секунд на введення серії лікарського засобу в додаток, можна дізнатися, чи він офіційно зареєстрований в Україні та чи немає заборонених серій. Якщо упаковку ідентифіковано як "заборонену", це може мати декілька причин. "Може бути і неякісний препарат, який, відкликають виробники, або це може бути фальсифікат, або це може бути якась непередбачувана реакція і тимчасова заборона до з’ясування цієї причини", - каже розробниця додатку Наталя Гуран.

В Україні посилюють боротьбу з фармацевтичним фальсифікатом

В Україні посилюють боротьбу з фармацевтичним фальсифікатом

Якщо після зовнішнього огляду упаковки і перевірки препарату все ще є сумніви, пацієнти мають право просити в аптеці сертифікат якості на лікарський засіб. Аптеки зобов’язані мати її на кожне найменування товару, але за законом мають дві доби на її надання. Якщо сертифікату немає чи його пропонують надати пізніше, це теж може бути ознакою того, що ліки підроблені.

Посилення боротьби з фальсифікатом

За інформацією Держлікслужби, нині в Україні діє трирівнева система контролю якості лікарських засобів. Імпортовані медпрепарати перевіряють при ввезенні в Україну, повторно це мають зробити дистриб’ютори. В українських фармацевтичних компаніях діє система внутрішнього контролю на виробництві. Ввезені і українські ліки додатково перевіряють аптечні заклади перед розміщенням на вітрині.

Є ще планові і позапланові перевірки самих аптек. Однак чинним законодавством передбачено повідомляти про них за рік і за десять днів. Це, звісно, значною мірою унеможливлює виявлення фальсифікатів. Все ж, протягом 2019 року Держлікслужба заборонила обіг 16 найменувань фальсифікованих лікарських засобів.підроб* ліки

Раніше набув чинності закон, що посилює кримінальну відповідальність для тих, хто підробляє ліки та реалізує їх. Тепер за це загрожує від 5 до 8 років тюрми до довічного ув’язнення, якщо препарат призвів до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.

З 2022 року в Україні також діятиме обов’язкове маркування усіх медичних препаратів за допомогою унікального 2D-коду. У межах пілотного проєкту це вже погодилися робити 12 фармацевтичних компаній.

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кава

    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Маргарин

    Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Червоне вино

    Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Холестерин

    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


DW.COM

Які продукти подовжують життя, а які - ні

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись. (26.07.2018)  

Також за темою

Spritzen für Impfung

Вакцинований означає захищений? Як працюють щеплення 14.09.2019

Постійна боротьба проти вірусів, бактерій, інфекцій та інших захворювань вимагає в нашої імунної системи багато зусиль. За допомогою щеплення ми приходимо їй на допомогу та робимо внесок у здоров'я світу.

Symbolbild Depression

Як це - жити та навчатись з депресією 26.08.2019

Від депресії не застрахований ніхто, але ця тема часто й надалі залишається табу. Водночас саме відкритість може допомогти хворим. Німецька студентка Леа Бюшґес більше не захотіла бути наодинці з цієї хворобою.

Symbolbild Akupunktur Kopfmodell

Знахарство чи реальна альтернатива: чим є традиційна китайська медицина 22.05.2019

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я має затвердити нову Міжнародну класифікацію хвороб. Чи повинна традиційна китайська медицина визнаватися ефективним методом лікування?

Реклама

Докладно

2019 року в Німеччині посмертно в донорів вилушили лише 324 серця

Як у ФРН вирішують проблему з органами для трансплантації

DW - про те, чому попри масову готовність німців жертвувати свої внутрішні органи трансплантують так мало.  

Орієнтовані на експорт німецькі підприємства стикаються з падінням попиту на світових ринках

У Німеччині в 2019 році сповільнилося економічне зростання

Минулого року німецька економіка зросла лише на 0,6 відсотка. Зростання ВВП зафіксоване вже десятий років поспіль.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  