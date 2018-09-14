Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

IKEA, H&M та інші: чому західні бренди не поспішають заходити в Україну

В Україні знову розгорнулася дискусія про прихід великих західних брендів на місцевий ринок. Та сигнали з боку компаній поки переконують не до кінця. І причина ховається не лише в ризиках українського ринку. (31.05.2017)