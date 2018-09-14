Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW.
Президент Петро Порошенко вважає, що фірмовий меблевий магазин у торговому центрі вирішили нарешті відкрити, "коли IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави, констатуючи покращення інвестиційного клімату". DW перевірила, чи дійсно в Україні покращився інвестиційний клімат?
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