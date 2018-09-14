 Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.09.2018

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Економіка

Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW.

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Президент Петро Порошенко вважає, що фірмовий меблевий магазин у торговому центрі вирішили нарешті відкрити, "коли IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави, констатуючи покращення інвестиційного клімату". DW перевірила, чи дійсно в Україні покращився інвестиційний клімат?

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IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

Перший магазин в Україні шведська компанія планує відкрити у Києві наступного року. Утім, лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому планують розмістити магазин. (12.09.2018)  

IKEA, H&M та інші: чому західні бренди не поспішають заходити в Україну

В Україні знову розгорнулася дискусія про прихід великих західних брендів на місцевий ринок. Та сигнали з боку компаній поки переконують не до кінця. І причина ховається не лише в ризиках українського ринку. (31.05.2017)  

Після смерті засновника IKEA - заповіт торговця меблями (фотогалерея)

Засновник легендарної фірми, яка стверджує, що принципово не дає хабарів, таки не дожив до відкриття філії IKEA в Україні. Він помер 27 січня на 91 році життя. Про меблеву імперію Інгвара Кампрада - у нашій фотогалерії. (29.01.2018)  

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IKEA приходить в Україну завдяки покращенню інвестиційного клімату, заявив президент Петро Порошенко. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.

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Докладно

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Фактчек DW: Прихід IKEA в Україну - чи дійсно покращився інвестиційний клімат? (14.09.2018)

IKEA приходить в Україну завдяки покращенню інвестиційного клімату, заявив президент Петро Порошенко. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW. 

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