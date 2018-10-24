 Фактчек DW: Чи дійсно ціни на газ в Україні найвищі в Європі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.10.2018

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Політика й суспільство

Фактчек DW: Чи дійсно ціни на газ в Україні найвищі в Європі (відео)

Юлія Тимошенко заявила, що доходи українців значно нижчі, ніж у мешканців Євросоюзу, але тарифи на газ в Україні найвищі в Європі. DW перевірила, чи це справді так.

Попри відносно низьку ціну порівняно з країнами ЄС блакитне паливо залишається надто дорогим для українців

Попри відносно низьку ціну порівняно з країнами ЄС "блакитне паливо" залишається надто дорогим для українців

За даними Євростату, в другій половині 2017 року найдорожчий газ купували мешканці Швеції. У перерахунку на гривні кубометр "блакитного палива" споживачам цієї країни обійшовся у майже 37 гривень. Далі у рейтингу з дорожнечі цього природного ресурсу - Іспанія, Данія та Італія - близько 30 гривень. Найдешевшим серед держав Євросоюзу газ у Румунії - населення цієї країни платило близько 10 гривень за кубометр. Тим часом, в Україні "блакитне паливо" коштувало найменше - трохи менше 7 гривень за куб. І воно лишатиметься найдешевшим, порівняно з іншими країнами Євросоюзу, навіть і після підвищення тарифів до 8 з половиною гривень. 

 

DW.COM

Підвищення не уникнути: підводні камені зростання ціни на газ в Україні

Крім категоричних вимог МВФ, підвищення ціни на газ, анонсоване урядом України, має й суто економічне обґрунтування, твердять експерти. Докладніше - у матеріалі DW. (24.10.2018)  

Порошенко: Зниження цін на газ - це повернення до російської кабали

Україна зобов'язалась підвищити ціни на газ ще десять років тому, а зниження його вартості зараз можливо лише за умови повернення до російської газової кабали, заявив президент України Петро Порошенко. (22.10.2018)  

Ціни на газ для населення з листопада зростуть майже на чверть - Гройсман

Підвищення цін на газ для населення було однією з умов для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр. Він пообіцяв субсидії для усіх, хто не зможе платити по нових тарифах. (19.10.2018)  

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Юлія Тимошенко заявила, що доходи українців значно нижчі, ніж у мешканців Євросоюзу, але тарифи на газ в Україні найвищі в Європі. DW перевірила, чи це справді так.

Symbolbild Gasherd

Ціни на газ для населення з листопада зростуть майже на чверть - Гройсман 19.10.2018

Підвищення цін на газ для населення було однією з умов для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр. Він пообіцяв субсидії для усіх, хто не зможе платити по нових тарифах.

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

Порошенко: Зниження цін на газ - це повернення до російської кабали 22.10.2018

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Про підводні камені зростання ціни на газ - у матеріалі DW. 

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