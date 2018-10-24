Фактчек DW: Чи дійсно ціни на газ в Україні найвищі в Європі (відео)

Юлія Тимошенко заявила, що доходи українців значно нижчі, ніж у мешканців Євросоюзу, але тарифи на газ в Україні найвищі в Європі. DW перевірила, чи це справді так.
Попри відносно низьку ціну порівняно з країнами ЄС "блакитне паливо" залишається надто дорогим для українців
За даними Євростату, в другій половині 2017 року найдорожчий газ купували мешканці Швеції. У перерахунку на гривні кубометр "блакитного палива" споживачам цієї країни обійшовся у майже 37 гривень. Далі у рейтингу з дорожнечі цього природного ресурсу - Іспанія, Данія та Італія - близько 30 гривень. Найдешевшим серед держав Євросоюзу газ у Румунії - населення цієї країни платило близько 10 гривень за кубометр. Тим часом, в Україні "блакитне паливо" коштувало найменше - трохи менше 7 гривень за куб. І воно лишатиметься найдешевшим, порівняно з іншими країнами Євросоюзу, навіть і після підвищення тарифів до 8 з половиною гривень.
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