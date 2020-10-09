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"Фабрика тролів"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фабрика тролів".

Фабрика тролів - група платних інтернет-коментаторів, які беруть участь в інтернет-форумах заради блокування дискусії або поширення дезінформації. Так, "фабрикою тролів" у ЗМІ називають, зокрема, російську компанію "Интернет-исследования", яка розташована в Петербурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході

Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході 09.10.2020

У Берліні цього тижня розпочався гучний процес у справі про вбивство чеченського польового командира Хангошвілі. Однак це далеко не єдина загадкова смерть опонента Кремля закордоном.

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян 10.09.2020

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського депутата Андрія Деркача, якого назвало "російським агентом", та трьох громадян Росії. Мінфін звинуватив їх у спробах впливу на виборчий процес у США.
Facebook заблокував російську мережу для пропаганди в США

Facebook заблокував російську мережу для пропаганди в США 02.09.2020

Сайт Peacedata вербував журналістів для поширення пропагандистських матеріалів англійською та арабською мовами. З лютого по серпень 2020 року було виявлено понад 700 таких статей.
Трамп підтвердив кібератаку США на російську фабрику тролів

Трамп підтвердив кібератаку США на російську "фабрику тролів" 11.07.2020

Президент США Дональд Трамп визнав, що 2018 року санкціонував кібератаку на російську "фабрику тролів" - Агентство інтернет-розслідувань.
Фабрики тролів - новий стандарт у політичному піарі?

"Фабрики тролів" - новий стандарт у політичному піарі? 17.12.2019

"Фабрики" інтернет-тролів активні в Україні, Росії та Польщі. Як вони влаштовані і що з ними робити, з'ясовувала DW.
Європарламент хоче боротися з російською пропагандою

Європарламент хоче боротися з російською пропагандою 10.10.2019

Євродепутати ухвалили резолюцію про зовнішнє втручання у вибори в ЄС. У ній Росію назвали головним джерелом кампаній з поширення фейків і закликали Єврокомісію підтримати сусідів у боротьбі з дезінформацією.
США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори

США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори 30.09.2019

Міністерство фінансів США посилило санкції проти підприємств та осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Їх обвинувачують у спробі вплинути на результати виборів у США у 2018 році.
Суд ЄС дозволив обмежувати мовлення телеканалів з пропагандою ненависті

Суд ЄС дозволив обмежувати мовлення телеканалів з пропагандою ненависті 04.07.2019

Суду ЄС у Люксембурзі вирішив, що за пропаганду ненависті телеканали можуть бути переведені лише на платне мовлення. Зокрема, 2016 року це відбулося у Литві з російськомовним телеканалом.

Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США

Глава Пентагону закинув РФ чергову спробу втрутитися у вибори в США 02.12.2018

Росія намагалась втрутитися у проміжні вибори до Конгресу США, заявив міністр оборони Джеймс Меттіс. Він зазначив, що відносини між Вашингтоном та Москвою погіршилися.
Фінський суд виніс вирок у справі прокремлівських тролів

Фінський суд виніс вирок у справі прокремлівських тролів 18.10.2018

Засновник сайту MV-Lehti Ілля Яніцкін засуджений до 22 місяців в'язниці. Суд зобов'язав поширювачів кремлівської пропаганди у Фінляндії виплатити постраждалим 136 тисяч євро.
Facebook виявив керовані з Росії та Ірану кампанії з дезінформації

Facebook виявив керовані з Росії та Ірану кампанії з дезінформації 22.08.2018

В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів.
Facebook заблокував 32 скоординовані маніпулятивні сторінки

Facebook заблокував 32 "скоординовані" маніпулятивні сторінки 31.07.2018

Facebook заблокував 32 пов'язані між собою сторінки, створені для впливу на політичні переконання американських виборців. Аудиторія сторінок становила 290 тисяч осіб.
Путін розповів свою версію проголошення незалежності Криму

Путін розповів свою версію проголошення "незалежності" Криму 05.06.2018

В інтерв'ю австрійському телеканалу ORF на запитання, пов'язані з Україною, Володимир Путін не відповідав прямо та покладав відповідальність на Київ. Він заперечив також зацікавленість Москви в ослабленні Євросоюзу.
Скандал з витоком даних у Facebook: як це сталося?

Скандал з витоком даних у Facebook: як це сталося? 11.04.2018

Скандал навколо витоку даних користувачів Facebook все більше набирає обертів. Як саме це сталось і чому дані більш ніж 87 мільйонів юзерів опинились в руках фахівців британської компанії Cambridge Analytica?
Facebook видалив акаунти російської фабрики тролів

Facebook видалив акаунти російської "фабрики тролів" 04.04.2018

Компанія Facebook Inc. видалила сотні акаунтів, пов'язаних з російським Федеральним агентством новин, яке також відоме як "фабрика тролів".
Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео)

Лайфхак DW: Як не дати себе обдурити фейковими фотографіями (відео) 13.03.2018

"Ого, Путіна слухають провідні світові політики!? Оце-так фото!" Краще все ж перевірити, чи не фейк це. Інструкція від DW, як розпізнати підроблені фотографії. Поділіться з друзями, щоб не дати себе обдурити.

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