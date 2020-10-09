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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фабрика тролів".
Фабрика тролів - група платних інтернет-коментаторів, які беруть участь в інтернет-форумах заради блокування дискусії або поширення дезінформації. Так, "фабрикою тролів" у ЗМІ називають, зокрема, російську компанію "Интернет-исследования", яка розташована в Петербурзі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.