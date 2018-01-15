У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

Світова організація торгівлі (СОТ) в четвер, 28 березня, ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації й надалі надавали авіабудівному концерну Boeing деякі субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань.

У Європейській Комісії вважають рішення СОТ своєю остаточною перемогою. "Рішення СОТ вітають у ЄС, його вітає також авіапромисловість та її працівники", - завила 28 березня єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus також привітали рішення СОТ. "Це явна перемога для ЄС та Airbus", - наголосив головний юрист європейського концерну Джон Харрісон.

Водночас у ЄС не згадали про власні субсидії для Airbus, які в СОТ раніше оголосили незаконними. Тепер обидві сторони можуть очікувати на визначення обмежувальних тарифів або ж відкликати свої позови. Харрісон сподівається на дипломатичне рішення. "Ми сподіваємося, що ці рішення підштовхнуть США та Boeing ... до конструктивної співпраці задля створення справедливих умов торгівлі", - заявив він.