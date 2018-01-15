 У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою.

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

Світова організація торгівлі (СОТ) в четвер, 28 березня, ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації й надалі надавали авіабудівному концерну Boeing деякі субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань.

DW.COM

Авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії та Індонезії мають схожі риси, заявила ефіопська міністерка транспорту Дагмавіт Могес. (17.03.2019)

Європейська агенція авіаційної безпеки призупинила використання в ЄС моделей Boeing-737 MAX 8 та 737 MAX 9. У низці країн світу також тимчасово заборонили використання лайнерів до встановлення причини аварії. (13.03.2019)

У Європейській Комісії вважають рішення СОТ своєю остаточною перемогою. "Рішення СОТ вітають у ЄС, його вітає також авіапромисловість та її працівники", - завила 28 березня єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Як пояснили у Єврокомісії, субсидії дозволяли американському авіабудівнику продавати свої літаки дешевше, що завдавало шкоди європейському концерну Airbus. У концерні Airbus також привітали рішення СОТ. "Це явна перемога для ЄС та Airbus", - наголосив головний юрист європейського концерну Джон Харрісон.

Водночас у ЄС не згадали про власні субсидії для Airbus, які в СОТ раніше оголосили незаконними. Тепер обидві сторони можуть очікувати на визначення обмежувальних тарифів або ж відкликати свої позови. Харрісон сподівається на дипломатичне рішення. "Ми сподіваємося, що ці рішення підштовхнуть США та Boeing ... до конструктивної співпраці задля створення справедливих умов торгівлі", - заявив він.

Дивитись відео 00:28

Пасажир намагався вийти з літака через аварійний вихід (03.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Пасажир намагався вийти з літака через аварійний вихід (03.01.2018)  

Також за темою

Toulouse Airbus A330neo neuer Langstreckenflieger

Аirbus похвалився більшою за Boeing кількістю замовлень у 2017 році 15.01.2018

Лідери авіаційної промисловості - Airbus та Boeing - минулоріч передали клієнтам понад нових 700 літаків кожен. Проте за кількістю замовлень європейці з Airbus випередили американців з Boeing.

Symbolbild Motor Sitsch

Чи зможуть "Авіалінії Антонова" вирішити проблему авіаперевезень для НАТО? 07.05.2018

Після того, як російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" оголосила про завершення співпраці з НАТО, колишній партнер росіян, українські "Авіалінії Антонова", готовий зайняти їх місце.

Europäischer Gerichtshof in Luxemburg

Суд ЄС відмовив російським компаніям у скасуванні санкцій щодо РФ 13.09.2018

Економічні санкції Євросоюзу щодо Росії залишаються чинними. Суд ЄС у Люксембургу відмовив низці банків і енергетичних компаній з РФ у скасуванні обмежень, запроваджених через дії Москви проти України.

Реклама

Докладно

Schweiz Kind mit Masern (picture-alliance/KEYSTONE/U. Flueeler)

Боротьба з кором в Україні

У Львівській області закінчилась кампанія з вакцинації школярів проти кору. Щепили лише половину.  

Танкер із СПГ у порту Роттердама

США придумали новий спосіб стримувати енергосектор Росії

Нижня палата парламенту США прийняла законопроект, покликаний стримувати російські енергопостачання в Європу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  