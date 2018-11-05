У ЄС обурені припиненням угорською поліцією розслідування щодо зятя Орбана

Компанії, що частково належить зятю Орбана, закидають привласнення мільйонів бюджетних коштів ЄС.
Рішення поліції Угорщини припинити розслідування за підозрою зятя Віктора Орбана у корупції викликало негативні реакції у ЄС.
Голова комітету з бюджетного контролю у Європарламенті Інґеборґ Ґрессле (Inge Gräßle) у середу, 7 листопада, назвала рішення угорських правоохоронців "несподіваним". Як зазначила Ґрессле у своєму мікроблозі Twitter, така ухвала лише зміцнює "сумніви щодо незалежності угорських правоохоронних органів". Чиновниця також закликала ЄС "створити інструменти для захисту фінансових інтересів Євросоюзу".
Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) у січні цього року виявило "серйозні невідповідності" та "конфлікт інтересів" у проекті, за яким на кошти ЄС мали оновити вуличне освітлення в угорських містах та селах. За даними OLAF, компанія, що опікувалась проектом, половина якої належить зятеві прем’єра Орбана Іштвану Тіборцу, з 2011 до 2015 року привласнила мільйони євро субсидій ЄС. На основі даних відомства в Угорщині розпочали розслідування. Однак, у вівторок, 6 листопада, речник поліції Крістоф Галь заявив, що розслідування припиняється за відсутністю складу злочину. Ґрессле наголошує, що звіт OLAF містить "однозначні докази" наявності складу злочину у цій історії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже неодноразово наражався на критику за сприяння корупції в країні. Опозиційні політики виступають за приєднання Угорщини до Європейської генпрокуратури (EPPO), незалежного органу, що протидіє бюджетній корупції у ЄС. Нагадаємо, що скандали зі зловживаннями та нецільовим використанням коштів ЄС переслідують і інші країни Центральної та Східної Європи, зокрема сусідню з Угорщиною Словаччину, а також Болгарію.
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