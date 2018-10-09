 У Євросоюзі домовилися про зниження норм автовикидів СО2 до 2030 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

У Євросоюзі домовилися про зниження норм автовикидів СО2 до 2030 року

Міністри довкілля країн ЄС домовилися про зниження до 2030 року викидів СО2 новими авто на 35 відсотків.

У ЄС домовилися про зниження норм автовикидів до 2030 року

Країни-члени Європейського Союзу у вівторок, 9 жовтня, ввечері домовилися про істотне зниження до 2030 року автовикидів CO2, що викликають парниковий ефект. Для нових автомобілів зниження має скласти 35 відсотків порівняно з рівнем, якого планують досягти до 2020 року. Відповідної домовленості міністри довкілля країн ЄС досягли на зустрічі в Люксембурзі, повідомляє агентство AFP.

Тепер це рішення має бути узгоджене з депутатами Європарламенту, які наполягали на показниках у 40 відсотків. Очікують, що переговори розпочнуться вже 10 жовтня.

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Згідно з ухвалою суду в Гаазі, Нідерланди мусять робити значно більше для боротьби зі змінами клімату та різко скоротити обсяги викидів парникових газів. Рішення суду стало першим такого роду. (09.10.2018)

До 2030 року рівень викидів СО2 нових авто має скоротитися на 40 відсотків порівняно з 2020 роком, вирішили європарламентарі. У майбутньому автовиробники мають продавати близько третини авто з мінімальними викидами. (03.10.2018)

Компромісне рішення

Єврокомісія пропонувала зниження викидів на 30 відсотків. Міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) також була уповноважена німецьким урядом дотримуватися цієї ж лінії. Її підтримувала низка східноєвропейських країн.

Низка інших країн (як-от Данія, Ірландія, Швеція) натомість підтримували позицію євродепутатів щодо 40 відсотків. Врешті-решт за ініціативою Австрії, що головує в ЄС, було обране компромісне рішення в 35 відсотків. За нього проголосували 20 з 28 країн ЄС, чотири країни виступили проти, а чотири утрималися. За проміжну мету було заявлено досягнення зниження викидів на 15 відсотків до 2025 року.

Переговори тривали приблизно 13 годин. "Сьогодні було справді дуже важко", - заявила після завершення зустрічі Шульце.

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