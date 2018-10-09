У Євросоюзі домовилися про зниження норм автовикидів СО2 до 2030 року

Країни-члени Європейського Союзу у вівторок, 9 жовтня, ввечері домовилися про істотне зниження до 2030 року автовикидів CO2, що викликають парниковий ефект. Для нових автомобілів зниження має скласти 35 відсотків порівняно з рівнем, якого планують досягти до 2020 року. Відповідної домовленості міністри довкілля країн ЄС досягли на зустрічі в Люксембурзі, повідомляє агентство AFP.

Тепер це рішення має бути узгоджене з депутатами Європарламенту, які наполягали на показниках у 40 відсотків. Очікують, що переговори розпочнуться вже 10 жовтня.

Компромісне рішення

Єврокомісія пропонувала зниження викидів на 30 відсотків. Міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) також була уповноважена німецьким урядом дотримуватися цієї ж лінії. Її підтримувала низка східноєвропейських країн.

Низка інших країн (як-от Данія, Ірландія, Швеція) натомість підтримували позицію євродепутатів щодо 40 відсотків. Врешті-решт за ініціативою Австрії, що головує в ЄС, було обране компромісне рішення в 35 відсотків. За нього проголосували 20 з 28 країн ЄС, чотири країни виступили проти, а чотири утрималися. За проміжну мету було заявлено досягнення зниження викидів на 15 відсотків до 2025 року.

Переговори тривали приблизно 13 годин. "Сьогодні було справді дуже важко", - заявила після завершення зустрічі Шульце.