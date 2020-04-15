 У Єврокомісії похвалили Twitter за поводження з твітами Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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У Єврокомісії похвалили Twitter за поводження з твітами Трампа

Єврокомісія представила заходи для посилення боротьби з дезінформацією. Хорошим прикладом вона назвала те, як соцмережа Twitter не видаляла твіти Дональда Трампа, але позначила їх як недостовірні.

У Єврокомісії хвалять Twitter за поводження з твітами Дональда Трампа

Віцепрезидентка Єврокомісії з цінностей та транспарентності Вера Юрова вважає правильним рішення соціальної мережі Twitter не видаляти спірні твіти президента США Дональда Трампа, а натомість позначати їх як недостовірні. Про це Юрова заявила у середу, 10 червня, представляючи у Брюсселі разом з Верховним представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем заходи з посилення боротьби з дезінформацією, повідомляє кореспондент DW.

Вера Юрова

Вера Юрова (фото з архіву)

У ЄС - проти видалення твітів Трампа

"Twitter не видалив жодного повідомлення пана президента Трампа. Він лише додав (до них. - Ред.) факти. І це те, що я називаю плюралізмом", - зауважила Юрова. За її словами, у Євросоюзі в боротьбі з фейками не збираються змушувати замовчати будь-кого, але підтримують можливість супроводжувати будь-яку заяву, передусім політиків, фактами. Тоді у людей буде можливість подивитися на питання під іншим кутом. "Факти - це одне, думки - це інша справа. Думки є вільними, але факти залишаються фактами", - додав Боррель.

У травні Twitter позначив як недостовірні твіти Трампа, де він стверджував, що голосування поштою призведе до фальсифікації їхніх результатів. Вера Юрова уточнила, що ЄС підтримує видалення цифровими платформами лише тієї інформації, яка може нести загрозу, зокрема здоров'ю людей. Прикладом такої дезінформації у Єврокомісії назвали твердження про те, що пиття вибілювача або чистого спирту начебто може вилікувати від коронавірусної інфекції. "Дезінформація під час коронавірусу може вбивати", - застеріг Жозеп Боррель.

Боррель: Росія заперечує причетність до дезінформації

У документі щодо боротьби з фейками, представленому Єврокомісією, основними зовнішніми джерелами цілеспрямованих кампаній дезінформації у зв'язку з пандемією COVID-19 назвали Росію та Китай. Утім, коли Борреля запитали, що ЄС може зробити у цій ситуації, він відповів: "Влада Росії завжди заперечувала, що джерела дезінформації мають будь-який стосунок до політичного керівництва Росії".

Глава дипломатії ЄС визнав, що у Брюсселя нема можливості впливати на діяльність таких ЗМІ, як російські RT (раніше Russia Today) чи Sputnik, або ж н уряд РФ. "Ми можемо лише боротися проти поширюваної інформації, надаючи громадянам альтернативу, контраст між тим, що вони говорять, і реальністю", - зазначив Боррель.

Серед представлених заходів у Єврокомісії пообіцяли посилити підтримку незалежних ЗМІ та журналістів, фактчекерів і дослідників як всередині ЄС, так і в інших країнах.

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