У Японії відбулося виверження стратовулкану Сакура-дзіма

Десятки людей були змушені залишити свої будинки після виверження стратовулкана Сакура-дзіма, що почалося на півдні Японії в префектурі Каґосіма на острові Кюсю. Японське метеорологічне агентство увечері в неділю, 24 липня, оголосило п'ятий, підвищений рівень небезпеки, який передбачає евакуацію.

Телеканал NHK показав кадри, на яких помітно, як із кратера вулкана виходить густий дим. За словами заступника голови кабінету міністрів Японії Йосіхіко Ісозакі, даних про загиблих, постраждалих та збитках не надходило. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив уряду "тісно співпрацювати з місцевим муніципалітетом, аби запобігти збиткам", повідомив Ісодзакі журналістам.

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Туристичний об'єкт

Стратовулкан Сакура-дзіма часто викидає дим і попіл і є великим туристичним об'єктом. За останній тиждень це вже не перший такий випадок. Попереднє виверження трапилось 17 липня.

За даними метеорологів, попіл розлетівся на відстань близько 2,5 кілометра від кратера, а дим піднявся на висоту близько 300 метрів і злився з хмарами. Метеорологи попереджають про ризик падіння великих вулканічних каменів у радіусі 3 кілометри від кратера, де розташовані райони міста Каґосіма. Крім цього, не виключено утворення пірокластичного потоку - суміші гарячих вулканічних газів, попелу та скельних уламків.

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Сейсмічно активний регіон

У Японії безліч активних вулканів. Країна розташована на Тихоокеанському вулканічному вогненному кільці - в зоні по периметру Тихого океану, де знаходиться більшість вулканів і реєструється найбільша кількість землетрусів у світі.

Сакура-дзіма до 1914 року був островом. Потім лавові потоки виверження з'єднали його з півостровом Осумі у префектурі Каґосіма на острові Кюсю.

Останній раз Японія оголошувала підвищений рівень небезпеки, що вимагає евакуації, через вулкан у 2015 році, коли сталося виверження на острові Кутіноерабу, який також розташований у префектурі Каґосіма.