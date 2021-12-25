На Ла-Пальмі завершилося виверження вулкану Кумбре В'єха

Виверження вулкана Кумбре В'єха на іспанському острові Ла-Пальма завершилось, повідомили місцеві посадовці у суботу, 25 грудня, передає AFP. Ця заява була зроблена після того, як вулкан впродовж 10 днів проявляв низьку активність. Загалом його виверження тривало три місяці і знищило сотні будинків та сільськогосподарських угідь.

За весь час виверження вулкану не було ані загиблих, ані постраждалих саме від його активності. Проте воно знищило 1345 будинків, в основному на західній стороні Ла-Пальми, а також школи, церкви, оздоровчі центри та інфраструктуру зрошення ферм. Лава, яка вивільнялась з вулкану, вкрила 1250 гектарів землі та більшу частину бананових плантацій, які разом з туризмом є основним джерелом існування крихітного острова.

Близько семи тисяч людей були евакуйовані, у багатьох з них були лічені хвилини на те, щоб зібрати свої речі. Збитки від цього катаклізму можуть перевищити 900 мільйонів євро.

Вулкан ще становитиме загрозу для людей

Експерти попереджають, що для очищення покритою лавою землі та видалення величезної кількості попелу з будівель і доріг знадобиться кілька років. Вулкан подовжуватиме виділяти токсичні гази ще протягом тривалого періоду, що може становити загрозу для населення. На охолодження лави до нормальної температури теж знадобиться багато часу.

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Виверження, яке почалося 19 вересня, стало першим у Ла-Пальмі з 1971 року і найдовшим за всю історію вивержень, зафіксованих на острові. Лава з вулкана утворила два нових півострова в океані, один розміром 44 гектари, а інший - близько п'яти гектарів.

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