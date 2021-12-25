На Ла-Пальмі завершилося виверження вулкану Кумбре В'єха

Виверження вулкана Кумбре В'єха на іспанському острові Ла-Пальма завершилось, повідомили місцеві посадовці у суботу, 25 грудня, передає AFP. Ця заява була зроблена після того, як вулкан впродовж 10 днів проявляв низьку активність. Загалом його виверження тривало три місяці і знищило сотні будинків та сільськогосподарських угідь.
За весь час виверження вулкану не було ані загиблих, ані постраждалих саме від його активності. Проте воно знищило 1345 будинків, в основному на західній стороні Ла-Пальми, а також школи, церкви, оздоровчі центри та інфраструктуру зрошення ферм. Лава, яка вивільнялась з вулкану, вкрила 1250 гектарів землі та більшу частину бананових плантацій, які разом з туризмом є основним джерелом існування крихітного острова.
Близько семи тисяч людей були евакуйовані, у багатьох з них були лічені хвилини на те, щоб зібрати свої речі. Збитки від цього катаклізму можуть перевищити 900 мільйонів євро.
Вулкан ще становитиме загрозу для людей
Експерти попереджають, що для очищення покритою лавою землі та видалення величезної кількості попелу з будівель і доріг знадобиться кілька років. Вулкан подовжуватиме виділяти токсичні гази ще протягом тривалого періоду, що може становити загрозу для населення. На охолодження лави до нормальної температури теж знадобиться багато часу.
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Виверження, яке почалося 19 вересня, стало першим у Ла-Пальмі з 1971 року і найдовшим за всю історію вивержень, зафіксованих на острові. Лава з вулкана утворила два нових півострова в океані, один розміром 44 гектари, а інший - близько п'яти гектарів.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Вулкан прокинувся
Вулканічний гірський ланцюг Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма простягнувся на близько 14 кілометрів і сягає заввишки майже 2000 метрів над рівнем моря. 19 вересня вулкан знову став активним - уперше за 50 років. Потужні вибухи сколихнули південь острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 1949 та 1971 роках.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рятуючись від лави
Потужні потоки лави почали сунути в напрямку узбережжя зі швідкістю близько 700 метрів на годину, руйнуючи також будівлі на своєму шляху. Чимало будинків зазнали сильних пошкоджень, повідомило державне телебачення RTVE. За даними поліції, довелося евакуювати близько 5000 людей.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Уряд обіцяє швидку допомогу у відбудові
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв жителям острова Ла-Пальма швидку допомогу: "Жителі острова можуть бути спокійними, оскільки держава має достатньо фінансових засобів та персоналу". Санчес скасував свою поїздку до США, відправившись натомість до регіону стихійного лиха.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Науковці контролюють вулкан з повітря
Ще до початку виверження вулкана в масиві Кумбре-В'єха в регіоні зареєстрували чисельні землетруси. Упродовж останнього тижня науковці нарахували тисячі струсів потужністю до 4,0 бала. Земля в районі вулкана піднялася приблизно на десять сантиметрів. В регіоні оголосили найвищий рівень тривоги.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Тимчасові перешкоди в повітряному сполученні
Попри сильний дим та попіл аеропорт на острові Ла-Пальма й надалі залишається відкритим. Місцева авіакомпанія Binter хоча й скасувала низку рейсів, але повідомила про відновлення повноцінної роботи найближчим часом.
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Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма
Рідкісний природний спектакль
Востаннє вулканічний масив Кумбре-В'єха демонстрував активність 1971 року. На фото науковці спостерігають за виверженням вулкана Тенегія. Це було не єдине виверження в масиві Кумбре-В'єха в 20-му столітті: 1949 року проявили активність і вивергали лаву відразу три вулканічні кратери. Востаннє - 2011 року - в регіоні відбулось виверження підводного вулкана поблизу острова Ієрро.
Автор: Філіпп Белль