У Швеції відновили розслідування щодо Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування

Прокуратура Швеції вирішила відновити закрите 2017 року розслідування щодо засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування. Про це повідомила заступниця керівника шведської прокуратури Ева-Марі Перссон в понеділок, 13 травня, у Стокгольмі, передає AFP.

Через те, що Ассанж на даний час перебуває під вартою у Великобританії, нинішні обставини дозволяють вимагати його екстрадиції до Швеції, впевнені в шведській прокуратурі.

У WikiLeaks сподіваються на виправдання Ассанжа

Натомість речник WikiLeaks Крістін Храфнсон повідомив, що відновлення розслідування щодо Ассанжа в цій справі уможливить доведення ним невинуватості та виправдання.

Водночас в розмові з журналістами інформагенції dpa Храфнсон запевнив, що саме "політичний тиск" призвів до відновлення розслідувань щодо Ассанжа. У цій справі від початку до кінця простежується політичний слід, переконаний представник WikiLeaks.

2010 року двоє жінок у Швеції звинуватили Ассанжа в зґвалтуванні. Сам засновник WikiLeaks наполягав на своїй невинуватості.

Як повідомлялося, 11 квітня поліція Лондона заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Великобританії. Поліцейські пред'явили йому ордер, виданий судом в червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

1 травня 2019 року британський суд засудив Ассанжа до майже року ув'язнення через обвинувачення в порушенні умов звільнення під заставу.