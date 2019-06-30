У Чорному морі одночасно проходять військові навчання Росії і НАТО

В акваторії Чорного моря, де з 1 липня проходять військово-морські навчання НАТО Sea Breeze 2019 за участю українських військових, почалися планові маневри Чорноморського флоту (ЧФ) РФ. У російських навчаннях задіяні близько 10 кораблів, у тому числі великі десантні кораблі "Азов" і "Цезар Куніков", малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" і "Міраж", а також ракетні катери "Івановець", "Набережні Челни" і " Р-60 ", повідомила пресслужба флоту.

"Екіпажі кораблів продовжують відпрацьовувати елементи спільного плавання та бойового маневрування в морських полігонах, а також здійснюють перебудовування в складні строї і спільні ордери", - йдеться в заяві. Крім того, сили Чорноморського флоту відстежують діяльність сил НАТО, що беруть участь в Sea Breeze 2019.

ВМС України називають дії ЧФ РФ агресією

Кораблі ЧФ РФ і російська авіація безперервно слідують за військовими кораблями НАТО, повідомила кореспондентка DW з місця навчань. Зокрема, 4 липня російський СУ-24 з двома протикорабельними ракетами здійснив кілька доволі близьких обльотів над американським есмінцем Carney. Крім того, вертоліт класу К облетів американський есмінець, який має на борту ракети "Томагавк".

При цьому американські військові вважають, що росіяни не порушили правила, що стосуються міжнародних вод, передає кореспондентка DW з місця навчань. Водночас командувач ВМС України Ігор Воронченко назвав дії РФ агресією. "Це вже смішно виглядає. Перед початком навчань росіяни закривають район, де ми планували проводити навчання (...) І в районі навчань ми фіксуємо 14 кораблів ЧФ РФ. Ми бачили дії авіації ЧФ РФ, вони досить суперечливі щодо безпеки заходу над нашими кораблями", - заявив Воронченко DW.

Тим часом в міноборони РФ заявили про "перехоплення" російським винищувачем літака-розвідника США над Чорним морем. "Російськими засобами контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря була виявлена повітряна ціль, що наближалась до державного кордону РФ", - повідомило відомство 5 липня. В повітря було піднято винищувач СУ-27, екіпаж якого ідентифікував його як американський літак-розвідник P-8A Посейдон, який відразу змінив напрямок польоту від кордону РФ, зазначили в міноборони РФ.

Навчання Sea Breeze 2019 проходять з 1 по 12 липня в північно-західній частині Чорного моря. У них беруть участь 32 військових кораблі і авіація країн НАТО і союзників, зокрема США, Великобританії, Канади, Італії, Туреччини, Польщі, Норвегії, Болгарії, Греції, Румунії, ОАЕ, України, Молдови і Грузії.