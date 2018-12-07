 У ХДС та ХСС вимагають швидко знайти нового кандидата у канцлери | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

У ХДС та ХСС вимагають швидко знайти нового кандидата у канцлери

Від рішення щодо наступного кандидата на посаду голови німецького уряду залежить не лише подальша доля Християнсько-демократичного союзу, але і стабільність всієї ФРН, заявив голова ХСС Маркус Зедер.

Маркус Зедер (праворуч) та Аннеґрет Крамп-Карренбауер (ліворуч)

Маркус Зедер (праворуч) з Аннеґрет Крамп-Карренбауер (ліворуч)

Німецькі політики з консервативних партій, які входять до урядової коаліції, вимагають якнайшвидше визначитися з кандидатом на посаду голови уряду після того, як голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) оголосила, що залишить посаду в партії та не балотуватиметься в канцлери. Від того, наскільки швидко це відбудеться, загалом залежить стабільність у всій Німеччині, заявив у понеділок, 10 лютого, прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder).

"Не може бути персональних дискусій протягом наступних дев'яти місяців. Це паралізує весь політичний процес", - наголосив він. Потрібний "розумний і швидкий процес ухвалення рішень"."Йдеться не лише про одне персональне питання. Йдеться про стабільність всієї країни - про ХДС, звичайно, але і цілої країни", - наголосив Зедер.

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Своєю черго голова ХДС в Нижній Саксонії Бернд Альтгусманн (Bernd Althusmann) також закликав до швидкого визначення кандидатури на посаду канцлера країни. "Ми повинні розсудливо і розумно, але в осяжному майбутньому пришвидшити процес знаходження відповідної особистості. Місяці затримок загрожуватимуть суворими випробуваннями", - зазначив він, цитує видання Weser-Kurier.

На вівторок, 11 лютого, запланована зустріч коаліційних фракцій ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі, на якій обговорять подальший план після заяви Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Опозиційні партії також проведуть зустрічі.

Як повідомлялось, Аннеґрет Крамп-Карренбауер 10 лютого заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься в канцлери. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН.

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