 У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

Німецькі правоохоронці провели серію обшуків і затримань, пов'язаних з платформою дитячої порнографії Boystown.

Це вже не перша мережа з розповсюдження дитячої порнографії, викрита у Німеччині

Це вже не перша мережа з розповсюдження дитячої порнографії, викрита у Німеччині

У Німеччині та Парагваї було проведено низку обшуків і затримань у зв'язку з викриттям однієї з найбільших платформ дитячої порнографії у даркнеті під назвою Boystown. Про це у понеділок, 3 травня, повідомили у німецькому Федеральному відомстві у кримінальних справах (BKA).

За даними відомства, мережа налічувала більше 400 тисяч членів. Обшуки відбулися загалом у сімох місцях у землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Гамбург. При цьому відбулися затримання трьох осіб безпосередньо у Німеччині та ще одного німецького громадянина за міжнародним ордером у Парагваї.

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Одного з затриманих екстрадують до Німеччини

Трьох із затриманих, один з яких вже багато років проживає у Латинській Америці, підозрюють у адмініструванні порнографічної мережі. Ще один чоловік з Гамбурга був одним найактивніших членів мережі, що з липня 2019 року опублікував у ній більше 3,5 тисячі матеріалів.

Усіх цих осіб затримали після обшуків у їхніх квартирах, які відбулися 14 та 15 квітня. З того часу вони перебувають під вартою. Чоловіка, заарештованого у Парагваї, найближчим часом мають видати німецьким правоохоронним органам.

Вже не перша мережа педофілів 

У вересні минулого року німецька поліція провела обшуки по всій країні у 50-ти підозрюваних у причетності до так званої справи "Бергіш-Гладбах", під час розслідування якої правоохоронцям вдалося викрити масштабну мережу педофілів. Як повідомили у прокуратурі Кельна, осіб, помешкання яких обшукали, підозрюють у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. При цьому у деяких випадках до проведення обшуків залучали бійців спецпідрозділів.

Справа "Бергіш-Гладбах" розпочалася як розслідування окремого випадку у однойменному місті на заході Німеччини. 43-річного чоловіка підозрювали у тому, що він ґвалтував свою маленьку дитину і записував свої дії на відео. Ними він потім ділився в інтернеті. Однак розслідування досить швидко вийшло на німецькомовну онлайн-мережу педофілів, що налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів.

У низці випадків йдеться не лише про розповсюдження дитячої порнографії, а й про звинувачення у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Слідство вже ідентифікувало понад 40 дітей, які стали жертвами зґвалтувань учасниками цієї мережі.

Дивитись відео 01:41

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