У Франції продовжуються протести "жовтих жилетів"

В Парижі та інших французьких містах вже 21 вихідні поспіль відбуваються протести "жовтих жилетів". Після майже п'яти місяців демонстрацій у суботу, 6 березня, на вулиці столиці вийшли сотні людей, тоді як раніше кількість мітингарів становила десятки тисяч, передає агенція AP. Єлисейські поля були закриті для протестувальників після масових сутичок та випадків вандалізму, які сталися в березні.

Сотні людей також зібралися в місті Руан у Нормандії. Вони вирушили ходою навколо закритого центру міста, вигукуючи гасла проти президента Еммануеля Макрона, передає агенція AFP. У деяких районах в інших містах демонстрації були заборонені, повідомив телеканал Franceinfo.

У понеділок, 8 квітня, уряд країни хоче представити результати "великих національних дебатів", ініційованих президентом у відповідь на загальнонаціональні протести. З 15 січня по 15 березня, за даними урядових джерел, було проведено більше десяти тисяч панельних дискусій.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.