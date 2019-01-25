У Франції відновилися протести "жовтих жилетів": десятки тисяч учасників

У Парижі та інших французьких містах у суботу, 26 січня, знову відбуваються акції протесту "жовтих жилетів". Антиурядові виступи проходять у країні вже одинадцяті вихідні поспіль.

У столиці країни кілька сотень демонстрантів пройшли Єлисейськими полями у напрямку площі Бастилії в іншій частині міста. Як і в попередні тижні, протестувальники тримають французькі прапори та транспаранти з написами проти "короля Макрона". Організатори протестів закликають проводити їх не лише вдень. Ввечері демонстранти планують зібратися на площі Республіки для проведення акції "жовта ніч", повідомляє агентство Reuters.

У Страсбурзі протестувальники пройшлися ходою до Європейського парламенту. Також відбулися великі акції протесту в Тулузі, Марселі та Бордо. У МВС країни оцінили цількість учасників учасників протестів цього дня по всій країні у 69 тисяч, з них у Парижі - чотири тисячі. Минулого тижня кількість мітингарів оцінювали у близько 80 тисяч. В Бордо, за оцінками кореспондента агентства AFP, 26 січня участь в протесті взяли до п'яти тисяч демонстрантів.

Демонстрації проходили переважно мирно, утім, епізодично знову виникали сутички з поліцією, хоча й не такі великі, як під час грудневих акцій. У Парижі 26 січня було затримано 223 людей. В районі площі Бастилії демонстранти кидали каміння в правоохоронців. Повідомляється про сутички також у Монпельє, Нанті, Тулузі, Евре. До охорони порядку по всій країні залучені близько 80 тисяч правоохоронців, зазначає агенція AP.

Хвиля протестів у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів.

Колір протесту Жовтий - Франція Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

Колір протесту Шафрановий - М'янма 2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

Колір протесту Зелений - Аргентина З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

Колір протесту Жовтий - Гонконг "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

Колір протесту Червоний і жовтий - Таїланд У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

Колір протесту Помаранчевий - Україна Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

Колір протесту Зелений - Іран 2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

Колір протесту Жовтий - Філіппіни 21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років. Автор: Валерій Сааков

