У французькому Біарріці розпочався саміт Великої сімки

У французькому курортному місті Біарріц у суботу, 24 серпня, розпочався саміт глав держав та урядів найрозвиненіших демократій світу - Великої сімки (G7). Про початок зустрічі повідомив президент Франції Еммануель Макрон у дописі в соціальній мережі Twitter.

У своєму твіті Макрон запевнив, що учасники саміту намагатимуться працювати ефективно, обговорюючи такі теми як безпека, створення нових робочих місць та боротьба з різними формами нерівності.

Ще до початку саміту Макрон зустрівся з канцеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Крім того, відбулася також окремі консультації європейських учасників саміту, в яких взяв участь і новопризначений британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає агенція новин dpa. Наприкінці дня заплановано також спільну вечерю учасників саміту.

Зустріч з Трампом та спроба подолати суперечності щодо Ірану

Окремо французький президент зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч тривала близько двох годин. Під час розмови Макрон намагався покращити атмосферу зустрічі. Зокрема, він закликав Трампа піти на зближення поглядів щодо розв'язання кризи навколо ядерної угоди з Іраном. Хазяїн Єлисейського палацу наголосив, що в цьому питанні важлива "тісна координація" дій, адже всі учасники сьогоднішньої зустрічі переслідують одну мету. Йдеться, аби "гарантувати те, що Іран не отримає ядерної зброї", наголосив Макрон, слова якого наводить агенція новин AFP.

Зустріч Еммануеля Макрона та Дональда Трампа в Біарріці

Так само перед зустріччю французький президент вказував на необхідність вирішити ситуацію з нинішнім торговельним конфліктом між США та Китаєм.

Нагадаємо, Трамп оголосив торік про односторонній вихід США з ядерної угоди з Іраном, що не підтримали інші підписанти угоди, в тому числі Франція, Великобританія та Німеччина, котрі також беруть участь у сьогоднішньому саміті.

Раніше Макрон заявляв про намір обговорити під час саміту G7 такі питання як ситуація навколо Ірану, КНДР, Лівії, а також врегулювання на Сході України. Крім того, напередодні він вимагав спільного рішення щодо боротьби з лісовими пожежами в сельві Амазонки, чим спричинив критику з боку президента Бразилії Жаіра Болсонару.

Багатотисячні акції протесту

Нинішня зустріч супроводжується традиційними для самітів протестами антиглобалістів та екоактивістів. Щоправда, цього разу до них приєднався й дехто з учасників протестного руху "жовтих жилетів". За даними організаторів демонстрацій, у нинішніх акціях протесту взяли участь близько 15 тисяч осіб. Натомість поліція називає іншу цифру - 9 тисяч. Демонстрація в місті Андай на французько-іспанському кордоні пройшла мирно.

Натомість під час непогодженої протестної акції у розташованому поблизу Біарріца місті Байонна виникли сутички між демонстрантами і поліцією. У бік правоохоронців летіло каміння, поліція застосувала водомети.

Акція протесту в місті Андай

Через проведення акцій протесту та сам саміт органи влади вжили масштабних заходів безпеки. До охорони правопорядку у зв'язку з проведенням саміту Великої сімки залучили близько 17 тисяч правоохоронців.

Цьогорічний саміт глав держав та урядів неформального клубу наймогутніших демократій світу, куди входять США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада, триватиме до 26 серпня. У самітах G7 беруть також участь представники ЄС.