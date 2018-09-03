 У Тбілісі відкрили першу Європейську школу ″Східного партнерства″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

У Тбілісі відкрили першу Європейську школу "Східного партнерства"

У Грузії відкрили виш Європейська школа "Східного партнерства". У ньому на бакалавра європейських студій почали вчитися 30 студентів з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

Єврокомісар Йоганнес Ган (у центрі) зі студентами Європейській школі Східного партнерства

Єврокомісар Йоганнес Ган (у центрі) зі студентами Європейській школі "Східного партнерства"

30 студентів з шести країн "Східного партнерства", зокрема й України, почали навчання у першій Європейській школі "Східного партнерства" у Тбілісі. Цей виш у вівторок, 4 вересня, відкрили єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) та прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

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Голови парламентів трьох держав вважають, що їхні країни стикаються зі схожими викликами, а тому поглиблення співпраці буде корисним для кожної з них. (09.06.2018)

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Ган назвав цей проект "віхою у співпраці ЄС зі своїми східними партнерами". "Надання молоді освіти високої якості є інвестицією в майбутнє студентів, їхніх країн та нашого сильного та стійкого партнерства", - цитує Гана прес-служба Єврокомісії.

До цього вишу набирають людей віком 16 та 17 років. Навчання зосереджуватиметься на Європі та Європейському Союзі. За його підсумками студенти здобуватимуть диплом бакалавра з європейських студій.

Як відомо, створення такої школи належить до "20 завдань до 2020 року", які були затверджені на саміті "Східного партнерства" в листопаді минулого року в Брюсселі. Саму ж ініціативу "Східного партнерства" було запущено 2009 року з ціллю поглибити політичні та економічні зв'язки України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії з ЄС.

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5 міфів про "Східне партнерство" (24.11.2017)

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