 У США республіканці вимагають заслухати сина Джо Байдена в Конгресі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

У США республіканці вимагають заслухати сина Джо Байдена в Конгресі

У справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа після розмови з Володимиром Зеленським республіканці вимагають заслухати в Конгресі свідчення Хантера Байдена та анонімного викривача Трампа.

Конгрес США

Конгрес США

У Палаті представників конгресмени-республіканці вимагають викликати у Конгрес США для надання свідчень сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - Хантера. У суботу, 9 листопада, член Комітету з розвідки Палати представників республіканець Девін Нуньєс заявив, що свідчення Хантера Байдена підвищили б прозорість у "непрозорій та несправедливій процедурі" імпічменту президента США Дональда Трампа, цитує агенція новин AFP.

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Публічні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа розпочнуться у Конгресі США вже наступного тижня, заявив глава комітету з розвідки Адам Шифф. (06.11.2019)

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Дональд Трамп заявив, що Білий дім вірогідно опублікує стенограму другої розмови з Володимиром Зеленським у вівторок. (09.11.2019)

Нуньєс також вказав, що "досвід з перших рук" Байдена-молодшого у справі української енергетичної компанії Burisma зміг би допомогти "американській громадськості зрозуміти природу та масштаби повсюдної корупції в Україні".

Крім того, законодавці, які представляють Республіканську партію, воліли б також заслухати в Конгресі анонімного викривача Трампа, котрий розповів про зміст телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Виклик нових свідків у справі імпічменту має затвердити більшість Палати представників, що нині за демократами. Однак голова Комітету з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф уже заявив, що комітет "негайно розгляне" запрошення до Конгресу свідків у справі щодо імпічменту. 

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

4 листопада Конгрес США оприлюднив стенограми свідчень низки допитаних в рамках слухань осіб, зокрема колишньої посолки в Україні Марі Йованович.

6 листопада стало відомо, що наступного тижня Комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в межах розслідування, мета якого - визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу.

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