У США республіканці вимагають заслухати сина Джо Байдена в Конгресі

У Палаті представників конгресмени-республіканці вимагають викликати у Конгрес США для надання свідчень сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - Хантера. У суботу, 9 листопада, член Комітету з розвідки Палати представників республіканець Девін Нуньєс заявив, що свідчення Хантера Байдена підвищили б прозорість у "непрозорій та несправедливій процедурі" імпічменту президента США Дональда Трампа, цитує агенція новин AFP.

Нуньєс також вказав, що "досвід з перших рук" Байдена-молодшого у справі української енергетичної компанії Burisma зміг би допомогти "американській громадськості зрозуміти природу та масштаби повсюдної корупції в Україні".

Крім того, законодавці, які представляють Республіканську партію, воліли б також заслухати в Конгресі анонімного викривача Трампа, котрий розповів про зміст телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Виклик нових свідків у справі імпічменту має затвердити більшість Палати представників, що нині за демократами. Однак голова Комітету з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф уже заявив, що комітет "негайно розгляне" запрошення до Конгресу свідків у справі щодо імпічменту.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

4 листопада Конгрес США оприлюднив стенограми свідчень низки допитаних в рамках слухань осіб, зокрема колишньої посолки в Україні Марі Йованович.

6 листопада стало відомо, що наступного тижня Комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в межах розслідування, мета якого - визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу.