 У США здійснили другу за тиждень страту на федеральному рівні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

У США здійснили другу за тиждень страту на федеральному рівні

У США вдруге за тиждень провели страту за вироком федерального суду. Засудженому за зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини та вбивство 80-річного чоловіка вкололи ін'єкцію отрути.

Засудженому вкололи ін'єкцію отрути

Засудженому вкололи ін'єкцію отрути

Після 17-річної перерви у США упродовж тижня стратили вже другого засудженого за вироком федерального суду. Засудженому 68-річному Веслі Пуркі вкололи ін'єкцію отрути та оголосили мертвим у четвер, 16 липня, у в'язниці в штаті Індіана. Верховний суд США за кілька годин до цього п'ятьма голосами проти чотирьох уможливив цю страту, повідомляє агенція новин dpa.

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На початку 2004 року Пуркі засудили до смертної кари за викрадення 16 річної дівчини. У суді встановили, що обвинувачений викрав її, декілька разів зґвалтував у своєму підвалі, а потім вбив, розрізав тіло жертви на частини, спалив їх, після чого викинув останки. Крім того, інший суд визнав, що Пуркі забив до смерті молотком 80-річного хворого на поліомієліт.

Страта засудженого мала відбутися ще напередодні, але її відклали через рішення суду, який наказав спочатку провести медичний огляд Веслі Пуркі. Адвокати 68-річного засудженого стверджували, що їхній підзахисний страждає на хворобу Альцгеймера та деменцію, і не розуміє, чому його страчують. Утім, рішення Верховного суду дозволило провести страту.

Нагадаємо, 14 липня у США виконали перший за 17 років смертний вирок на федеральному рівні. Суд визнав Деніела Лі винним у вбивстві сім'ї - чоловіка, його дружини та їхньої восьмирічної доньки - в Арканзасі у 1996 році. За словами репортера, присутнього під час страти, засуджений чоловік стверджував, що не вчиняв цього злочину. 

Зазвичай у США окремі штати вирішують, чи застосовується смертна кара в їхній судовій практиці. Утім, засудити до смертної кари можуть і на федеральному рівні. Проте страти на цьому рівні є порівняно рідкісним явищем. З 1963 року і до страти Деніела Лі було виконано три відповідні судові рішення, востаннє - у 2003 році.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вже за кілька місяців після приходу Трампа до влади почала скасовувати фактичний мораторій на проведення страт на федеральному рівні, який діяв за його попередника Барака Обами.

Хоча в США зростає частка людей, які виступають проти смертної кари, однак опитування дослідницького центру Pew в 2018 році виявило, що 54 відсотки опитаних американців схвалюють смертну кару у справах про вбивство. 

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