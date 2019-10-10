 У США заарештували бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

У США заарештували бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана

Обидва затриманих бізнесмени були переговорниками між президентом США Дональдом Трампом та українською владою. Їх звинувачують зокрема у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Арешт

Правоохоронці Сполучених Штатів заарештували бізнесменів Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, яких ЗМІ називають  переговірниками між президентом США Дональдом Трампом і українською владою. Спершу про арешт цих бізнесменів повідомило у четвер, 10 жовтня, американське видання The Wall Street Journal.

"Двох уродженців СРСР, які жертвували гроші в комітет зі збору коштів на підтримку Трампа, допомагали (адвокату Трампа. - Ред.) Руді Джуліані вести розслідування щодо демократа Джо Байдена, було заарештовано пізно ввечері в середу за кримінальним звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній, у тому числі вливанням російських грошей у кампанію президента Трампа", - йдеться в публікації WSJ.

Згодом інформацію про арешт двох бізнесменів підтвердили й інші джерела. Очікується, що затримані Парнас та Фруман постануть перед судом уже 10 жовтня. Зазначається, що в травні 2018 року Парнас і Фруман пожертвували 325 тисяч доларів США через одну юридичну особу, яку вони контролювали, фонду America First Action, що всіляко підтримує політику Трампа. Згодом з'явилася інформація, що ці кошти насправді походили не з того джерела, що згадувалося в декларації.

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Список висунених проти заарештованих бізнесменів звинувачень налічує кілька пунктів, у тому числі й звинувачення в змові, наданні неправдивих свідчень перед Федеральною комісією з виборів та наданні сфальшованих даних, уточнує інформагенція AP. Крім того, за даними ЗМІ, заарештовані бізнесмени обходили обмеження на дозволені суми пожертв на політичні кампанії, перераховуючи гроші через інших осіб. 

Крім того, Парнасу та Фруману закидають, що ті за вказівкою представників керівництва України намагалися домогтися зміни посла США в Україні. Також слідчі вважають, що обидва бізнесмени "намагалися просунути свої особисті бізнесові інтереси стосовно як мінімум одного українського посадовця", цитує інформагенція AP.

Арешт двох бізнесменів американські правоохоронці провели в аеропорту Далласа. Як зазначає AP, цей арешт може пожвавити нинішні  розслідування в Конгресі США щодо імпічменту Трампа.

 

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