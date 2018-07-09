 У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 12.07.2018

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У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео)

Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України.

Закон про обов'язкове сортування сміття в Україні почав діяти з початку 2018 року, проте досі не виконується.

Закон про обов'язкове сортування сміття в Україні почав діяти з початку 2018 року, проте досі не виконується.

Однією із засад європейських цінностей і європейських стандартів життя є увага до проблем довкілля: екологічно свідоме споживання, уважне ставлення до природи, екологічна безпека тощо. Усім цим займається мінекології України. Гостем DW став міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який виступив на парламентській асамблеї ОБСЄ в Берліні зі звітом про вплив війни на Сході України на екологію. 

 

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СЦКК: Донбасу загрожує екологічна катастрофа

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Чи готові ви просто так викинути гроші? Мабуть, ні. А що зі сміттям? Люди, не сортуючи, викидають відходи, а їх можна переробити на... гроші. (30.01.2018)  