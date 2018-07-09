У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео)

Однією із засад європейських цінностей і європейських стандартів життя є увага до проблем довкілля: екологічно свідоме споживання, уважне ставлення до природи, екологічна безпека тощо. Усім цим займається мінекології України. Гостем DW став міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який виступив на парламентській асамблеї ОБСЄ в Берліні зі звітом про вплив війни на Сході України на екологію.