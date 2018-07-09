У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео)

Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України.
Закон про обов'язкове сортування сміття в Україні почав діяти з початку 2018 року, проте досі не виконується.
Однією із засад європейських цінностей і європейських стандартів життя є увага до проблем довкілля: екологічно свідоме споживання, уважне ставлення до природи, екологічна безпека тощо. Усім цим займається мінекології України. Гостем DW став міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, який виступив на парламентській асамблеї ОБСЄ в Берліні зі звітом про вплив війни на Сході України на екологію.
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Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила про неможливість проведення робіт на критичних об'єктах інфраструктури Донбасу через відсутність гарантій безпеки для робітників з боку сепаратистів. (03.02.2018)
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