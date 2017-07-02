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Остап Семерак

Тема

Остап Семерак - український політик, колишній міністр екології та природних ресурсів України.

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Докладно

Саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС

Число відвідувачів Чорнобильської зони зросло вдесятеро

Число відвідувачів Чорнобильської зони зросло вдесятеро

У 2018 році "зону відчуження" Чорнобильської АЕС відвідали 70 тисяч осіб, повідомив міністр екології Остап Семерак.
Суспільство26 квітня 2019 р.
Мінекології України відстоюватиме заборону полювання на лося (фото з архіву)

Мінекології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося

Мінекології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося

Міністерство екології України продовжить боротьбу за заборону полювання на лося.
Природа й екологія28 листопада 2018 р.
В уряді України очікують приходу в Україну інвесторів з утилізації відходів

Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля

Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля

У Люксембургу зустрілися міністри екології ЄС і країн "Східного партнерства", зокрема України.
Природа й екологія9 жовтня 2018 р.
В уряді України очікують приходу в Україну інвесторів з утилізації відходів

Україна має стати Швейцарією зі сортування сміття (відео)

Україна має стати Швейцарією зі сортування сміття (відео)

Інтерв'ю міністра екології України про екологічні наслідки війни, вирубування лісів, отруєння бджіл і сортування сміття.
Політика12 липня 2018 р.
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У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології України (11.07.2018)

У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології України (11.07.2018)

Екологічні наслідки війни на Донбасі, вирубування лісів у Карпатах, отруєння бджіл та чому не діє новий закон про сортування сміття - про це Остап Семерак, міністр екології України розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика11 липня 2018 р.12:40 хв.
Об'єкт хімічної промисловості в Авдіївці на Донбасі (фото з архіву)

Україна ініціює екологічний моніторинг на Донбасі

Україна ініціює екологічний моніторинг на Донбасі

Мінприроди України вже почало проект з інвентаризації об'єктів, які несуть екологічну та техногенну загрозу на Донбасі.
Суспільство2 липня 2017 р.
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