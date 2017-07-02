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Остап Семерак
Тема
Остап Семерак - український політик, колишній міністр екології та природних ресурсів України.
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Докладно
Число відвідувачів Чорнобильської зони зросло вдесятеро
Число відвідувачів Чорнобильської зони зросло вдесятеро
У 2018 році "зону відчуження" Чорнобильської АЕС відвідали 70 тисяч осіб, повідомив міністр екології Остап Семерак.
Суспільство
26.04.2019
26 квітня 2019 р.
Мінекології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося
Мінекології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося
Міністерство екології України продовжить боротьбу за заборону полювання на лося.
Природа й екологія
28.11.2018
28 листопада 2018 р.
Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля
Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля
У Люксембургу зустрілися міністри екології ЄС і країн "Східного партнерства", зокрема України.
Природа й екологія
09.10.2018
9 жовтня 2018 р.
Україна має стати Швейцарією зі сортування сміття (відео)
Україна має стати Швейцарією зі сортування сміття (відео)
Інтерв'ю міністра екології України про екологічні наслідки війни, вирубування лісів, отруєння бджіл і сортування сміття.
Політика
12.07.2018
12 липня 2018 р.
У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології України (11.07.2018)
У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології України (11.07.2018)
Екологічні наслідки війни на Донбасі, вирубування лісів у Карпатах, отруєння бджіл та чому не діє новий закон про сортування сміття - про це Остап Семерак, міністр екології України розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика
11.07.2018
11 липня 2018 р.
12:40 хв.
Україна ініціює екологічний моніторинг на Донбасі
Україна ініціює екологічний моніторинг на Донбасі
Мінприроди України вже почало проект з інвентаризації об'єктів, які несуть екологічну та техногенну загрозу на Донбасі.
Суспільство
02.07.2017
2 липня 2017 р.
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