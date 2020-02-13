 У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей

За 2019 рік кількість дітей, що живуть в умовах збройних конфлітків, зросла на 11 мільйонів до 426 мільйонів, повідомила благодійна організація Save the Children.

Діти-біженці із Сирії

Діти-біженці із Сирії (фото з архіву)

Кожна п'ята дитина в світі росте в умовах збройних конфліктів. Про це повідомила благодійна организація Save the Children у доповіді "Війна проти дітей", яка була оприлюднена в п'ятницю, 20 листопада.

У доповіді йдеться, що в 2019 році в зонах збройних конфліктів проживали 426 мільйонів дітей. За рік цей показник зріс на 11 мільйонів, сягнувши абсолютного рекорду. За даними організації, з 2010 року в світі були вбиті чи скалічені понад 93 тисячі дітей. Лише минулого року було задокуменновано 10 300 таких випадків.

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Найнебезпечнішими країнами для дітей організація назвала Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерію, Сирію, Сомалі, Судан, Південний Судан та ЦАР. Пандемія лише погіршує ситуацію через зростання бідності та перевантаження систем охорони здоров'я, відзначається в доповіді, однак у ній не враховано вплив коронавірусу.

Save the Children закликала світове співтовариство "зупинити війну проти дітей". Щорічна доповідь організації опублікована до Всесвітнього дня дитини, запровадженого Генасамблеєю ООН.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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