У світі в умовах збройних конфліктів живе 426 мільйонів дітей

Кожна п'ята дитина в світі росте в умовах збройних конфліктів. Про це повідомила благодійна организація Save the Children у доповіді "Війна проти дітей", яка була оприлюднена в п'ятницю, 20 листопада.

У доповіді йдеться, що в 2019 році в зонах збройних конфліктів проживали 426 мільйонів дітей. За рік цей показник зріс на 11 мільйонів, сягнувши абсолютного рекорду. За даними організації, з 2010 року в світі були вбиті чи скалічені понад 93 тисячі дітей. Лише минулого року було задокуменновано 10 300 таких випадків.

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Найнебезпечнішими країнами для дітей організація назвала Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерію, Сирію, Сомалі, Судан, Південний Судан та ЦАР. Пандемія лише погіршує ситуацію через зростання бідності та перевантаження систем охорони здоров'я, відзначається в доповіді, однак у ній не враховано вплив коронавірусу.

Save the Children закликала світове співтовариство "зупинити війну проти дітей". Щорічна доповідь організації опублікована до Всесвітнього дня дитини, запровадженого Генасамблеєю ООН.