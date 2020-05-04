У пошуках вакцини від коронавірусу: що нового?

З початку цього року фармацевтичні компанії та наукові медичні лабораторії спрямували свої зусилля на пошуки вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На сьогоднішній день у світі нараховується понад 100 різних проєктів, метою яких є розробка ефективної вакцини від нового коронавірусу. Основна увага в дослідженнях приділяється трьом типам вакцин: живі, інактивовані і ДНК- або мРНК-вакцини. Давайте розберемося, в чому різниця ними.

Жива вакцина

Початком для створення живої вакцини є вже відомий, але нешкідливий вірус. Він не викликає хвороби, але здатний розмножуватися в клітинах нашого організму. Такий вірус науковці називають векторним. За допомоги генної інженерії в нього вбудовують гени іншого вірусу. Такий векторний вірус з ослабленими генами викликає в людини імунну реакцію, внаслідок чого її організм виробляє імунітет. Цей захист потім дозволяє людині уникнути зараження справжнім вірусом. Векторні вакцини були успішно використані проти віспи. Перша схвалена вакцина проти вірусу Ебола також ґрунтується на векторному вірусі.

Інактивована вакцина

Така вакцина виробляється шляхом знешкодження (вбивства) віруса, від якого необхідно виробити імунітет, під час її виготовлення. Справа в тому, що мертві віруси більше не можуть розмножуватися, але організм все одно розпізнає їх як загрозу, тому захисна система організму забезпечує вироблення антитіл. Цей метод використовує перевірену технологію і вже використовується у вакцинах проти таких захворювань, як грип, поліомієліт, коклюш, гепатит В і правець. Одним з недоліків такого методу можна назвати той факт, що для вироблення або збереження імунітету на тривалий час щеплення необхідно робити декілька разів. Це пов'язано з тим, що інактивована вакцина викликає трохи інші імунні реакції, ніж живий вірус.

Перш ніж вакцину сертифікують для загального користування, її треба буде випробувати

Вакцини на основі генів

У порівнянні з інактивованими вакцинами перевага вакцин на основі генів, або ДНК-вакцин, як їх ще називають, полягає в тому, що фармацевтична промисловість може дуже швидко виробити її в необхідній кількості. У випадку, якщо проти нового коронавірусу винайдуть вакцину на основі генів, мільярди доз можуть бути бути доступні людям у всьому світі в найкоротші терміни.

Вакцини на основі генів містять чисту генетичну інформацію у вигляді ДНК або мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) коронавірусу. Окремі частини генетичної інформації від патогена упаковуються в наночастинки і вводяться в клітини. Цей генетичний матеріал запускає механізм утворення білків вірусу вже всередині організму, на що починає реагувати імунна система, яка виробляє антитіла.

Але на сьогодні такої вакцини на ринку не існує. Усі проєкти поки перебувають в стадії розробки, і різні компанії та інститути проводять дослідження. Перша вакцина, яка отримала схвалення першого етапу в Німеччині - це мРНК-вакцина, яку розробляє компанія BioNTech з Майнца. Перший етап - це дозвіл на проведення клінічних випробувань на добровольцях. Мета - виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. Учасниками першого етапу стануть 200 здорових осіб у віці від 18 до 55 років. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. У ній мають бути люди з підвищеним ризиком зараження або важкого протікання COVID-19, але це стане можливим лише після аналізу нових даних.

За даними Інституту імені Пауля Ерліха (Paul-Erlich-Institut), який відповідає в Німеччині за видачу таких дозволів, отриманий компанією BioNTech дозвіл вже четвертий у світі. Водночас спеціалісти інституту не уточнюють, в яких країнах були видані перші три.

Часовий інтервал

Одне з головних питань, яке всіх турбує - коли ж вакцина врешті-решт з'явиться на ринку. Але вироблення вакцини - не швидка справа. На розробку, тестування та затвердження регуляторними органами потрібен час.Іноді на це йдуть роки. Потрібно також не забувати про те, що навіть коли ці всі перешкоди будуть подолані, необхідні виробничі потужності, які здатні виробляти вакцину у великих об’ємах. Навряд чи знайдеться, хоч одна компанія, що володіє таким потенціалом. Згідно з багатьма прогнозами, розраховувати на появу на ринку готової вакцини у великих кількостях до 2021 року не варто.

Міжнародне співробітництво

Світові лідери на онлайн-конференції міжнародних донорів у Брюсселі, що відбулася 4 травня,зобов'язалися виділити понад 7,4 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Головна ідея співробітництва полягає в тому, що перемогти коронавірус можна лише завдяки спільним зусиллям, а вакцинація може бути успішною лише у тому випадку, якщо кожна людина в світі матиме до неї доступ.