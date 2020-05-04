 У пошуках вакцини від коронавірусу: що нового? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

У пошуках вакцини від коронавірусу: що нового?

Розробники вакцин використовують цілу низку підходів: інактивовані вакцини, живі вакцини та ДНК-вакцини. Яка між ними різниця? І коли, нарешті, вакцина з'явиться на ринку?

default

З початку цього року фармацевтичні компанії та наукові медичні лабораторії спрямували свої зусилля на пошуки вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На сьогоднішній день у світі нараховується понад 100 різних проєктів, метою яких є розробка ефективної вакцини від нового коронавірусу. Основна увага в дослідженнях приділяється трьом типам вакцин: живі, інактивовані і ДНК- або мРНК-вакцини. Давайте розберемося, в чому різниця ними.

Жива вакцина

Початком для створення живої вакцини є вже відомий, але нешкідливий вірус. Він не викликає хвороби, але здатний розмножуватися в клітинах нашого організму. Такий вірус науковці називають векторним. За допомоги генної інженерії в нього вбудовують гени іншого вірусу. Такий векторний вірус з ослабленими генами викликає в людини імунну реакцію, внаслідок чого її організм виробляє імунітет. Цей захист потім дозволяє людині уникнути зараження справжнім вірусом. Векторні вакцини були успішно використані проти віспи. Перша схвалена вакцина проти вірусу Ебола також ґрунтується на векторному вірусі. 

Інактивована вакцина

Така вакцина виробляється шляхом знешкодження (вбивства) віруса, від якого необхідно виробити імунітет, під час її виготовлення. Справа в тому, що мертві віруси більше не можуть розмножуватися, але організм все одно розпізнає їх як загрозу, тому захисна система організму забезпечує вироблення антитіл. Цей метод використовує перевірену технологію і вже використовується у вакцинах проти таких захворювань, як грип, поліомієліт, коклюш, гепатит В і правець. Одним з недоліків такого методу можна назвати той факт, що для вироблення або збереження імунітету на тривалий час щеплення необхідно робити декілька разів. Це пов'язано з тим, що інактивована вакцина викликає трохи інші імунні реакції, ніж живий вірус.

Перш ніж вакцину сертифікують для загального користування, її треба буде випробувати

Перш ніж вакцину сертифікують для загального користування, її треба буде випробувати

Вакцини на основі генів

У порівнянні з інактивованими вакцинами перевага вакцин на основі генів, або ДНК-вакцин, як їх ще називають, полягає в тому, що фармацевтична промисловість може дуже швидко виробити її в необхідній кількості. У випадку, якщо проти нового коронавірусу винайдуть вакцину на основі генів, мільярди доз можуть бути бути доступні людям у всьому світі в найкоротші терміни.

Вакцини на основі генів містять чисту генетичну інформацію у вигляді ДНК або мРНК (матрична рибонуклеїнова кислота) коронавірусу. Окремі частини генетичної інформації від патогена упаковуються в наночастинки і вводяться в клітини. Цей генетичний матеріал запускає механізм утворення білків вірусу вже всередині організму, на що починає реагувати імунна система, яка виробляє антитіла.  

Але на сьогодні такої вакцини на ринку не існує. Усі проєкти поки перебувають в стадії розробки, і різні компанії та інститути проводять дослідження. Перша вакцина, яка отримала схвалення першого етапу в Німеччині - це мРНК-вакцина, яку розробляє компанія BioNTech з Майнца. Перший етап - це дозвіл на проведення клінічних випробувань на добровольцях. Мета - виявити загальну переносимість компонентів вакцини і її здатність викликати імунну реакцію. Учасниками першого етапу стануть 200 здорових осіб у віці від 18 до 55 років. На другому етапі планується випробувати вакцину на іншій групі осіб такого ж віку. У ній мають бути люди з підвищеним ризиком зараження або важкого протікання COVID-19, але це стане можливим лише після аналізу нових даних.

За даними Інституту імені Пауля Ерліха (Paul-Erlich-Institut), який відповідає в Німеччині за видачу таких дозволів, отриманий компанією BioNTech дозвіл вже четвертий у світі. Водночас спеціалісти інституту не уточнюють, в яких країнах були видані перші три.

Часовий інтервал

Одне з головних питань, яке всіх турбує - коли ж вакцина врешті-решт з'явиться на ринку. Але вироблення вакцини - не швидка справа. На розробку, тестування та затвердження регуляторними органами потрібен час.Іноді на це йдуть роки. Потрібно також не забувати про те, що навіть коли ці всі перешкоди будуть подолані, необхідні виробничі потужності, які здатні виробляти вакцину у великих об’ємах. Навряд чи знайдеться, хоч одна компанія, що володіє таким потенціалом. Згідно з багатьма прогнозами, розраховувати на появу на ринку готової вакцини у великих кількостях до 2021 року не варто.

Міжнародне співробітництво

Світові лідери на онлайн-конференції міжнародних донорів у Брюсселі, що відбулася 4 травня,зобов'язалися виділити понад 7,4 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Головна ідея співробітництва полягає в тому, що перемогти коронавірус можна лише завдяки спільним зусиллям, а вакцинація може бути успішною лише у тому випадку, якщо кожна людина в світі матиме до неї доступ.

Дивитись відео 06:11

Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)

DW.COM

Від коронавірусу у світі померло вже понад чверть мільйона осіб

Кількість жертв хвороби COVID-19 у світі вже перевищила 250 тисяч. Найбільше жертв - майже 69 тисяч - припадає на США, повідомляє Університет Джонса Гопкінса. (05.05.2020)  

Також за темою

Deutschland Maskenpflicht Mundschutz Mund-Nasen-Schutz

Коли закінчиться пандемія? Прогнози німецьких науковців 04.05.2020

Останні прогнози провідних вірусологів Німеччини щодо термінів завершення пандемії коронавірусу і результати математичного моделювання на суперкомп'ютері - в матеріалі DW.

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Усе про пандемію COVID-19 (досьє) 05.05.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW. Наприклад, які типи вакцин проти вірусу перебувають у розробці.

Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung

Ліки ремдесивір проти COVID-19: перший успіх чи невиправдане очікування 04.05.2020

Перший препарат для лікування COVID-19 - ремдесивір - отримав дозвіл на застосування. Щоправда, панацеєю проти коронавірусу він не є. DW пояснює, як медикамент діє, яка його ефективність і які обмеження.

Реклама

Докладно

default

У пошуках вакцини від коронавірусу: що нового?

Інактивовані вакцини, живі вакцини та ДНК-вакцини: яка між ними різниця?  

Александер Маркус - голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати

"Інвесторам не потрібні ні няні, ні тілоохоронці"

Про кризу та інвестиції - інтерв'ю з Александром Маркусом з Німецько-Української промислово-торговельної палати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  