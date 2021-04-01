 У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України

Троє інспекторів міграційної служби Португалії засуджені до позбавленя волі строком від семи до дев'яти років за вбивство українця.

Людина у наручниках у супроводі правоохоронця

У понеділок, 10 травня, суд у Португалії засудив трьох інспекторів міграційної служби країни до ув'язнення строком від семи до дев'яти років за вбивство українського мігранта після затримання в аеропорту Лісабона. Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - цитує слова судді агентство AFP.  

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Обставини смерті українського мігранта

Суд у Лісабоні визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.

Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.

Відставка глави міграційної служби Португалії

Португальський уряд минулого року був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації, зазначає AP. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.

Цей інцидент викликав скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни. Це також призвело до реорганізації відомства.

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