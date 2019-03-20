У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака

У Польщі затримали колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака. Про це в понеділок, 20 липня, повідомив у Twitter речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин.

"Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака - Ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П. Невдовзі детальніше!" - написав Жарин у соцмережі.

У свою чергу, видання Gazeta Wyborcza, повідомляє, що Новака звинувачують у корупції, відмиванні грошей та керівництві організованою злочинною групою. Очікується, що районна прокуратура Варшави, де мають допитати Новака, пред'явить йому шість звинувачень. Вони стосуються періоду, коли колишній міністр транспорту керував "Укравтодором".

За даними прокуратури, це затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів Польщі та України, Центрального антикорупційного бюро та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

НАБУ проводить обшуки в Україні

Тим часом НАБУ повідомляє про спільні із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) обшуки у Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства разом із Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та окружною прокуратурою.

"Слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації", - йдеться у повідомленні. У НАБУ також повідомили про затримання Новака у Польщі.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Славомір Новак отримав українське громадянство та став виконувачем обов'язків глави "Укравтодору". У вересні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) повідомило про відкриття справи проти Новака. Його звинуватили у тому, що він вказав недостовірну вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Згодом Новак пішов у відставку.