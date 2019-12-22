У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини

У Санкт-Петербург у неділю, 22 грудня, прибуло судно "Михайло Дудін" з ядерними відходами з Німеччини. Про це в інтерв'ю DW заявив експерт Greenpeace Рашид Алімов. Йдеться про 600 тонн відвального гексафториду урану - так звані "уранові хвости".

За даними еколога, вдень "уранові хвости" були перевантажені на залізничні платформи. Найближчим часом поїзд відбуде до Новоуральська, він буде в дорозі близько 3-4 днів. Алімов зазначив, що в Петербурзі потяг з ядерними відходами проїде поруч з житловими будинками, що викликає тривогу екологів.

Екскурсія для депутатів

На розвантаження були запрошені депутати Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Також в порту було виміряно радіаційний фон, він не перевищує норму.

У Greenpeace на це заявили, що "Росатом" таким чином намагається заспокоїти громадську думку, однак "проста екскурсія" нічого не доводить і не відповідає на питання екологів. "Ми наполягаємо, що ядерні відходи з інших країн не повинні зберігатися в Росії", - зазначив Алімов.

Зберігання ядерних відходів просто неба

Транспортування ядерних відходів з Німеччини до Росії відновилося восени цього року після десятирічної перерви. До 2022 року планується експортувати 12 тисяч тонн "хвостів". За даними екологів, наступний вантаж буде відправлений до Росії до Нового року.

"Росатом" наполягає, що в Росію надходить збіднений уран на переробку, потім він вивозиться назад за кордон. Однак в Greenpeace впевнені, що все це - спеціально придумана схема з вивезення відходів, які залишаються після переробки в Росії, де накопичилося до мільйона тонн таких відходів. Також екологи звертають увагу на небезпечне зберігання ядерних відходів в Росії просто неба.