 У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Петербург прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини

600 тонн ядерних відходів далі відправлять потягом з Санкт-Петербурга в Новоуральськ. Вантаж проїде біля житлових будинків, зазначають екологи.

В Росію перевозять ядерні відходи з ФРН

В Росію перевозять ядерні відходи з ФРН

У Санкт-Петербург у неділю, 22 грудня, прибуло судно "Михайло Дудін" з ядерними відходами з Німеччини. Про це в інтерв'ю DW заявив експерт Greenpeace Рашид Алімов. Йдеться про 600 тонн відвального гексафториду урану - так звані "уранові хвости".

За даними еколога, вдень "уранові хвости" були перевантажені на залізничні платформи. Найближчим часом поїзд відбуде до Новоуральська, він буде в дорозі близько 3-4 днів. Алімов зазначив, що в Петербурзі потяг з ядерними відходами проїде поруч з житловими будинками, що викликає тривогу екологів.

Екскурсія для депутатів

На розвантаження були запрошені депутати Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Також в порту було виміряно радіаційний фон, він не перевищує норму.

У Greenpeace на це заявили, що "Росатом" таким чином намагається заспокоїти громадську думку, однак "проста екскурсія" нічого не доводить і не відповідає на питання екологів. "Ми наполягаємо, що ядерні відходи з інших країн не повинні зберігатися в Росії", - зазначив Алімов.

DW.COM

НАТО допоможе Україні ліквідувати могильник радіоактивних відходів "Цибулеве" на Кіровоградщині та рекультивувати землю, де його розташовано. (26.09.2018)

Знесення охолоджувальної вежі атомної електростанції в Німеччині - хороша нагода знову згадати, скільки коштує і як довго триває демонтаж радіаційно небезпечних об’єктів. (19.08.2019)

Зберігання ядерних відходів просто неба

Транспортування ядерних відходів з Німеччини до Росії відновилося восени цього року після десятирічної перерви. До 2022 року планується експортувати 12 тисяч тонн "хвостів". За даними екологів, наступний вантаж буде відправлений до Росії до Нового року.

"Росатом" наполягає, що в Росію надходить збіднений уран на переробку, потім він вивозиться назад за кордон. Однак в Greenpeace впевнені, що все це - спеціально придумана схема з вивезення відходів, які залишаються після переробки в Росії, де накопичилося до мільйона тонн таких відходів. Також екологи звертають увагу на небезпечне зберігання ядерних відходів в Росії просто неба.

Дивитись відео 01:15

В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)

Аудіо й відео до теми

В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)  

Реклама

Докладно

Шторм Фаб'єн збільшив кількість жертв негоди до восьми осіб

У Іспанії та Португалії через шторм загинули вісім осіб

Внаслідок другого за тиждень шторму, що обрушився на Іспанію і Португалію, кількість жертв негоди зросла до восьми осіб.  

Україна та Росія домовились щодо транзиту газу

Мінський компроміс з РФ відвернув газову війну - експерти

Домовленість про продовження транзиту російського газу через Україну не гарантує прибутковості роботи української ГТС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  