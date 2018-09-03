У Олега Сенцова нестача кисню в організмі - сестра

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування у російській колонії, погіршується. Про це увечері в понеділок, 10 вересня, на своїй сторінці в Facebook написала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.

Каплан цитує лист від брата, де він описує свій стан як "стабільно-паскудний", додаючи, що у нього "туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють". "Кровоносна система взагалі не дужає харчування киснем організму", - пише Сенцов.

"Те, що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві, я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся", - пише Олег Сенцов. Передаючи слова брата, Наталія Каплан розповіла, що Олег "не здався" і "намагатиметься триматися".

Наталія Каплан також повідомила про те, що Сенцов написав заповіт на свою творчість. Олег Сенцов голодує вже 120 днів.

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня розпочав голодування, вимагаючи звільнення утримуваних у Росії українських політичних в'язнів. Із закликами звільнити Сенцова до російської влади зверталися відомі політики і митці світу.



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