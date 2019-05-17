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Наталія Каплан

Наталія Каплан - двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталя Каплан".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України

Сестра Сенцова та екс-депутат Держдуми отримали громадянство України 17.05.2019

Про те, що відповідні укази в останній робочий день своєї каденції підписав президент України Петро Порошенко, повідомили самі Каплан та Пономарьов.
Присуджену Олегу Сенцову премію імені Сахарова вручили його сестрі

Присуджену Олегу Сенцову премію імені Сахарова вручили його сестрі 12.12.2018

У Страсбурзі відбулася церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку цього року присудили ув'язненому в РФ режисеру Олегу Сенцову. Нагороду отримала сестра українського політв'язня.
Денісова: У Москві запевняють, що погіршення стану здоров'я Сенцова немає

Денісова: У Москві запевняють, що погіршення стану здоров'я Сенцова немає 16.10.2018

Українська омбудсменка повідомила, що її російська колега заперечила погіршення стану здоров'я Олега Сенцова. Тим часом сестра режисера стверджує, що існують побоювання стосовно того, чи виживе Сенцов.
У Олега Сенцова нестача кисню в організмі - сестра

У Олега Сенцова нестача кисню в організмі - сестра 11.09.2018

Сестра Олега Сенцова отримала лист від брата, у якому він повідомив про стан свого здоров'я. У Сенцова, котрий голодує в російській колонії вже 120 днів, почалася гіпоксія.

Кремль відповів матері Сенцова щодо прохання про помилування

Кремль відповів матері Сенцова щодо прохання про помилування 15.08.2018

Для початку процедури помилування необхідне особисте прохання Олега Сенцова, відповіла адміністрація президента РФ його матері. Cестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він не проситиме про своє помилування.

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018) 09.08.2018

Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.

Сестра Сенцова спростувала інформацію про його передсмертний стан

Сестра Сенцова спростувала інформацію про його передсмертний стан 24.07.2018

"Похорону не буде, не дочекаєтеся", - заявила двоюрідна сестра Олега Сенцова про стан його здоров'я. Так вона прокоментувала поширену ЗМІ раніше інформацію.
Стан Сенцова відносно стабільний - адвокат

Стан Сенцова відносно стабільний - адвокат 05.07.2018

За словами адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе, ув'язнений режисер тримається на вітамінах та глюкозі. Олег Сенцов зустрівся в російській колонії із двоюрідною сестрою Наталією Каплан.
Путін мститься Сенцову за кривавого карлика? (відео)

Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (відео) 07.06.2018

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Сестра Олега Сенцова про звільнення політв'язнів: Звертатися до сумління Путіна марно (06.06.2018) 06.06.2018

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль у питанні політв'язнів і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (06.06.2018) 06.06.2018

Незговірливість Росії щодо обміну Олега Сенцова, ймовірно, пов'язана з особистою неприязню Володимира Путіна до ув'язненого режисера. На суді Сенцов прилюдно назвав Путіна "кривавим карликом". Про це DW в ексклюзивному інтерв'ю DW сказала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.
Сестра Сенцова: Цілком можливо, що це особиста неприязнь Путіна до Олега

Сестра Сенцова: Цілком можливо, що це особиста неприязнь Путіна до Олега 06.06.2018

За що Путін мститься Олегу Сенцову і чому чоловік рідної сестри Олега свідчив проти нього, в інтерв'ю Жанні Немцовій розповіла двоюрідна сестра засудженого в РФ режисера Наталія Каплан.

Сестра Олега Сенцова: Путіну краще відпустити українських в'язнів

Сестра Олега Сенцова: Путіну краще відпустити українських в'язнів 06.06.2018

У разі смерті Олега Сенцова на Москву чекає нова хвиля санкцій, вважає сестра ув'язненого режисера Наталія Каплан. Вона сподівається на допомогу західних лідерів у звільненні Сенцова та інших українських політв'язнів.

Олег Сенцов просить не витягати його з в'язниці будь-якою ціною

Олег Сенцов просить не "витягати" його з в'язниці будь-якою ціною 22.08.2016

Засуджений в Росії українець Олег Сенцов готовий і далі залишатися у в'язниці і бути "зброєю проти ворога". Лист режисера опублікувала його сестра Наталія Каплан.
Сестра Сенцова: У нас є ідея щодо нового санкційного списку

Сестра Сенцова: "У нас є ідея щодо нового санкційного списку" 02.07.2015

Наталія Каплан розповіла про те, як адвокати її брата Олега Сенцова готуються до воєнного суду в Росії, та чому українського активіста та режисера не визнали політв’язнем.