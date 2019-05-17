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Наталія Каплан - двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Наталя Каплан".
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Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.
Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль у питанні політв'язнів і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
Незговірливість Росії щодо обміну Олега Сенцова, ймовірно, пов'язана з особистою неприязню Володимира Путіна до ув'язненого режисера. На суді Сенцов прилюдно назвав Путіна "кривавим карликом". Про це DW в ексклюзивному інтерв'ю DW сказала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.