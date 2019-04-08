У об'єднаних правих популістів ЄС немає єдиної програми на виборах до ЄП

Праві популісти з декількох європейських країн, які планують створити в Європарламенті нового скликання єдину фракцію, не мають єдиної передвиборчої концепції. "Ми не йдемо на європейські вибори зі спільною програмою, проект перебуває на стадії створення", - заявив співголова партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опублікованому в неділю, 14 квітня.

За словами головного кандидата від німецьких правих популістів на виборах в Європарламент, кожна партія "проводить свою національну кампанію і намагається здобути максимально можливу кількість голосів". При цьому партії, що увійшли до нового об'єднання "Європейський альянс народів та націй", виступають "проти одностатевих шлюбів і гендерного божевілля", а також за "жорсткі обмеження в міграційній політиці", зазначив Мойтен. Одночасно він визнав, що між різними партіями є розбіжності з питання розподілу нелегальних мігрантів між країнами ЄС.

На даний момент до нової фракції мають намір увійти, окрім німецької АдН, італійська "Ліга Півночі", Данська народна партія, фінська партія "Істинні фіни", Австрійська партія свободи (FPÖ), а також естонські праві популісти. Згідно з прогнозами, до нової фракції зможуть увійти майже 50 депутатів.

Мойтен розраховує, що до групи приєднаються євродепутати з інших правих фракцій і близьких за поглядами партій, зокрема з французького "Національного зібрання" Марін Ле Пен. Крім того, за його оцінкою, в новому складі Європарламенту будуть відсутні фракції "Європа за свободу і демократію" (EFDD) і "Європа націй і свобод" (ENF), оскільки їхні депутати перейдуть в його нову фракцію. "Якщо все піде якнайкраще, ми зможемо навіть бути другою за чисельністю групою в парламенті", - заявив Йорґ Мойтен.

На початку квітня Мойтен оголосив про плани створити спільно з італійською "Лігою Півночі" і ще низкою партій аналогічної спрямованості нову фракцію в Європарламенті. Альянс буде відрізнятися своєю "патріотичною" повісткою, повідомив він на зустрічі лідерів правих партій, організованій федеральним секретарем "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні в Мілані.

За словами Мойтена, АдН та її європейські партнери мають намір "звести до нуля нелегальну міграцію в ЄС", "зберегти європейську різноманітність і багатство культур" і "звести "фортецю Європу". "Ми розширюємо нашу спільність, сім'ю. Ми працюємо над новою європейською мрією", - додав своєю чергою Сальвіні.

У нинішньому складі Європарламенту правопопулістська група "Європа націй і свобод", в яку входять французьке "Національне зібрання", італійська "Ліга Півночі" і їхні союзники, має 37 депутатських мандатів з 751. Однак за п'ять років, що минули з попередніх виборів в Європарламент, популярність правих партій в країнах ЄС значно зросла. Вибори до Європарламенту пройдуть в країнах ЄС з 23 по 26 травня.