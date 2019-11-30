Йорґ Мойтен - німецький економіст та правопопулістський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йорґ Мойтен".

З липня 2015 року до січня 2022 року Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) був одним з двох співголів німецької правопопулістської політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У січні 2022 року Йорґ Мойтен вийшов з партії АдН. За освітою Йорґ Мойтен є економіст. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.