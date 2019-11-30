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Йорґ Мойтен

Йорґ Мойтен - німецький економіст та правопопулістський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йорґ Мойтен".

З липня 2015 року до січня 2022 року Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) був одним з двох співголів німецької правопопулістської політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). У січні 2022 року Йорґ Мойтен вийшов з партії АдН. За освітою Йорґ Мойтен є економіст. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів 30.11.2019

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті

Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті 13.06.2019

Фракція "Ідентичність і демократія" стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту. Італійці з "Ліги Півночі" є найбільшою групою депутатів в її складі.

У об'єднаних правих популістів ЄС немає єдиної програми на виборах до ЄП

У об'єднаних правих популістів ЄС немає єдиної програми на виборах до ЄП 14.04.2019

Праві популісти з ФРН, Італії і ряду інших країн ЄС, які планують створити нову фракцію в Європарламенті, проводять власні національні кампанії, повідомив головний кандидат від АдН Йорґ Мойтен.
Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво

Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво 02.12.2017

Чинного голову партії "Альтернатива для Німеччини" Йорґа Мойтена переобрано іще на два роки. Другим співголовою партії обрали лідера фракції АдН у Бундестазі Александера Ґауланда.

Співголова Альтернативи для Німеччини оголосила про вихід з партії

Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід з партії 26.09.2017

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі не конкретизувала, коли саме вона вийде зі складу цієї політичної сили.
Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН

Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН 25.09.2017

Співочільниця "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі виграла вибори в одномандатному окрузі. Вона вирішила не входити до складу фракції власної партії в Бундестазі.
Коментар: Що криється за відмовою Фрауке Петрі очолити список Альтернативи для Німеччини

Коментар: Що криється за відмовою Фрауке Петрі очолити список "Альтернативи для Німеччини" 20.04.2017

Відмова Фрауке Петрі очолити партійний список на виборах до Бундестагу не означає її відмову від прагнення до влади. Це радше тактичний хід, вважає Кай-Александер Шольц.
Коментар: Чому популісти - це погані політики

Коментар: Чому популісти - це погані політики 12.07.2016

Прихильники Brexit, досягши мети, пішли з політичної арени. Партія "Альтернатива для Німеччини" розпадається через внутрішні протиріччя. У відповідальний момент популісти виставляють себе на посміховисько.
Антисемітський скандал в AfD вилився в розкол у лавах німецьких популістів

Антисемітський скандал в AfD вилився в розкол у лавах німецьких популістів 06.07.2016

13 депутатів включно з головою фракції покинули лави популістської сили "Альтернатива для Німеччини" в земельному парламенті Баден-Вюртемберга. Оглядачі називають це першим серйозним рокзолом у лавах популістів.