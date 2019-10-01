У Німеччині привітали узгодження Україною "формули Штайнмаєра"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) привітав результати роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, яка погодила так звану "формулу Штайнмаєра".

"Я радий, що конструктивна атмосфера роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську привела сьогодні до прогресу, на який занадто давно сподівалися. Таким чином, двері до чотиристороннього саміту і подальших етапів реалізації Мінської угоди стають відкритими", - цитує міністра "Інтерфакс".

Нагадаємо, що 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яка була запропонована у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За словами президента України Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.