У Німеччині два ножові напади за день: в університеті та школі

У Хаммі на заході Німеччини озброєний ножем чоловік поранив чотирьох людей. У п'ятницю, 10 червня, він увійшов до будівлі Університету прикладних наук Хамм-Ліппштадт і атакував кількох людей у ​​коридорах вишу. Після того як він зайшов до однієї з аудиторій, кілька студентів затримали його і потім передали поліції, що прибула на місце інциденту.

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На території вишу поліцейські провели прочісування будівель за участю спецназу. Нападником є ​​34-річний чоловік. Представник поліції заявив, що він діяв один і передбачається, що подальшої загрози більше не існує. Чи є злочинець студентом, поки невідомо. З'ясовуються також його мотиви, повідомили у правоохоронних органах.

Постраждалими є три жінки та один чоловік, принаймні одна поранена перебуває у тяжкому стані. Розслідування проводить поліція Дортмунда.

Два напади за один день

Поліцейські перед будівлею школи у Есслінгені

Також у п'ятницю, 10 червня, нападник з ножем атакував у дитину і працівницю у школі Есслінгена на півдні Німеччини, біля Штутгарта. Семирічна дівчинка і 61-річна працівниця школи наразі перебувають в лікарні у важкому стані. Нападнику вдалось втекти. Поки поліція не повідомляє, чи був він якось пов'язаний з жертвами. Початкова школа, де трапився напад, була закрита на час канікул. Цього дня там проводили підготовку до свята.

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