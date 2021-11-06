У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга

У Німеччині у суботу, 6 липня, чоловік напав з ножем на пасажирів міжміського потягу Intercity Express. Інцидент трапився близько 9:00 на рейсі між баварськими містами Регенсбург та Нюрнберг.

Підозрюваного нападника затримали, поліція встановлює обставини інциденту. Про можливі мотиви затриманого чоловіка поки що жодної інформації немає. За попередніми даними, у 27-річного нападника не було спільників.

Поліція повідомила про кількох поранених, однак точної кількості потерпілих не назвала. Водночас агенція dpa з посиланням на джерела повідомляє, що поранених троє, двоє - із тяжкими травмами.

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