 У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

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Новини

У Німеччині чоловік з ножем поранив кількох пасажирів потяга

Напад з ножем було скоєно у Баварії у міжміському потязі. За даними ЗМІ, поранення отримали троє осіб.

Німецький поїзд

Чоловік з ножем поранив кількох пасажирів у міжміському потязі в Баварії. Поліція з'ясовує обставини інциденту

У Німеччині у суботу, 6 липня, чоловік напав з ножем на пасажирів міжміського потягу Intercity Express. Інцидент трапився близько 9:00 на рейсі між баварськими містами Регенсбург та Нюрнберг.

Підозрюваного нападника затримали, поліція встановлює обставини інциденту. Про можливі мотиви затриманого чоловіка поки що жодної інформації немає. За попередніми даними, у 27-річного нападника не було спільників.

Поліція повідомила про кількох поранених, однак точної кількості потерпілих не назвала. Водночас агенція dpa з посиланням на джерела повідомляє, що поранених троє, двоє - із тяжкими травмами.

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